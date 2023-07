Khai mạc Lễ hội Tận hưởng mùa hè Đà Nẵng

(PLO)- Lễ hội Tận hưởng mùa hè Đà Nẵng – ENJOY DANANG 2023 hứa hẹn sẽ làm du khách hài lòng.

Tối 28-7, tại Công viên Biển Đông, Sở Du lịch TP Đà Nẵng đã tổ chức Lễ hội Tận hưởng mùa hè Đà Nẵng – ENJOY DANANG 2023 mở màn với đêm nhạc hội hoành tráng.

Đêm nhạc hội có sự tham dự của dàn sao nổi tiếng đang được yêu thích nhất showbiz Việt như: ca sĩ Mỹ Tâm, Đức Phúc, Only C, Hoàng Dũng, Vũ Thảo My, Quang Đăng Trần, Siêu mẫu – Á hậu Hoàng Thùy, người mẫu Nam Anh, MC Minh Hằng, Hoàng Quân và Bùi Linh Chi…

Phát biểu khai mạc lễ hội, ông Hồ Kỳ Minh, Phó chủ tịch thường trực UBND TP Đà Nẵng cho biết, du lịch Đà Nẵng đang phục hồi mạnh mẽ, thu hút đông đảo du khách đến với TP. Việc tổ chức lễ hội tận hưởng mùa hè góp phần kích cầu du lịch, kết nối hỗ trợ doanh nghiệp, là một kì lễ hội được đầu tư quy mô lớn.

"Thông qua việc tổ chức lễ hội tận hưởng mùa hè chúng tôi muốn chia sẻ rằng Đà Nẵng tuyệt vời luôn tràn đầy tình cảm chân thành mến khách. Chúng tôi đang nỗ lực để mang đến cho du khách tận hưởng một kỳ nghĩ hè ý nghĩa, hạnh phúc bên gia đình", ông Minh nói.

Mùa lễ hội du lịch biển năm nay, Đà Nẵng hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm dành cho du khách với một lễ hội siêu hoành tráng - Lễ hội Tận hưởng mùa hè Đà Nẵng – ENJOY DANANG 2023 diễn ra từ ngày 28-7 đến 1-8 với nhiều hoạt động hấp dẫn và độc đáo.

Bên cạnh đó, sân khấu đêm nhạc hội "Tận hưởng mùa hè Đà Nẵng 2023" cũng được đầu tư hiện đại chuyên nghiệp để mang đến khán giả một bữa tiệc thị giác và ánh sáng mãn nhãn.

Ngoài sự kiện này, từ ngày 28-7 đến 1-8, Lễ hội Tận hưởng mùa hè Đà Nẵng – ENJOY DANANG 2023 cũng diễn ra nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, thể thao, văn hóa và du lịch hấp dẫn, mới lạ, độc đáo gồm:

-Lễ hội ẩm thực Việt Nam – Quốc tế với hơn 100 món ăn đặc sắc của Việt Nam và quốc tế diễn ra lúc 16 giờ – 22 giờ 30 tại Công viên Biển Đông từ ngày 28-7 đến 1-8.

-Trình diễn Diều nghệ thuật lúc 8 giờ – 10 giờ, 15 giờ – 18 giờ từ ngày 28-7 đến 30-7 tại Công viên biển Đông với sự xuất hiện của 30 con diều khí động học, diều sáo hình dáng độc đáo, mới lạ mang đến một không gian biển rực rỡ sắc màu.

-Trình diễn dù lượn dọc tuyến biển vào lúc 16 giờ 30 – 18 giờ từ ngày 28-7 đến 30-7 với sự tham dự của 120 phi công.

-Chương trình đồng diễn Flashmob thiếu nhi vào lúc 16 giờ 30 – 17 giờ ngày 28-7 và "Flashmob Zumba" vào lúc 16 giờ – 17 giờ ngày 30-7 tại Công viên Biển Đông. Các nghệ sĩ sẽ mang đến bầu không khí sôi động bằng vũ điệu zumba và hình ảnh nhí nhảnh, dễ thương của các bé nhi đồng thu hút người dân và du khách hòa cùng các điệu nhảy.

Hoài An