Khám phá 'Thành phố du lịch' Sơn Tiên với ưu đãi đặc biệt từ OCB 30/12/2024 08:02

Theo đó, khi mở mới thẻ tín dụng, khách hàng sẽ nhận ngay một voucher trị giá 200.000 đồng, sử dụng cho nhiều dịch vụ tại khu du lịch Sơn Tiên. Ngoài ra, nếu mở mới đồng thời tài khoản OCB OMNI và thẻ ghi nợ, khách hàng sẽ nhận được voucher trò chơi trị giá 100.000 đồng. Với voucher này, khách hàng có thể lựa chọn tham gia các trò chơi hấp dẫn, thư giãn tuyệt vời như, thực tế ảo VR, xe tăng trận địa chiến và đạp vịt trên hồ.

Đặc biệt, chương trình còn bao gồm ưu đãi hoàn tiền 50% tối đa 100.000 đồng khi khách hàng thanh toán mua vé vào cửa tại Sơn Tiên thông qua ứng dụng ngân hàng số OCB OMNI. Để nhận ưu đãi, khách hàng chỉ cần đạt số dư bình quân trong tài khoản thanh toán trong tháng kế tiếp từ 1 triệu đồng. Thời gian áp dụng cho ưu đãi này kéo dài đến hết ngày 31-3-2025.

Luôn cam kết mang đến những giá trị thiết thực và trải nghiệm ngân hàng tốt nhất cho khách hàng, OCB không ngừng cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ. Với gần 200 tiện ích chỉ trong một nền tảng, OCB OMNI mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tối ưu bởi tốc độ và sự bảo mật từ hoạt động chuyển tiền, thanh toán hóa đơn, gửi tiết kiệm trực tuyến đến quản lý tài chính thông minh. Bên cạnh đó, việc sở hữu dòng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng cũng mang đến cơ hội chi tiêu linh hoạt, cùng hàng loạt ưu đãi hấp dẫn từ đối tác của OCB trên toàn quốc.

Trực thuộc Tập đoàn Suối Tiên với bề dày hơn 20 năm kiến tạo và phát triển du lịch, mặc dù mới được ra mắt 2 năm, Sơn Tiên đã nắm giữ 11 kỷ lục ấn tượng, kiến tạo hai điểm vui chơi độc đáo và đẳng cấp, xứng tầm là điểm đến "All in one" hàng đầu Việt Nam và Đông Nam Á, với siêu công viên nước The Amazing Bay - Vịnh Kỳ Diệu, siêu công viên chuyên đề Sơn Tiên Amazing World, resort hướng ra sông khép kín Amazing Island Resort, cùng chuỗi nhà hàng 5 sao, nông trại hữu cơ hiện đại,…

Hình 1: OCB mang đến hàng loạt ưu đãi giúp khách hàng trải nghiệm khu du lịch Sơn Tiên