Khám xét khẩn cấp 2 trung tâm đăng kiểm thuộc Sở GTVT Đà Nẵng trong đêm

(PLO)- CQĐT đã phát hiện một số cá nhân làm việc tại hai trung tâm đăng kiểm 4301S và 4302S đã nhận hối lộ để cấp phép cải tạo xe cơ giới không đúng quy định.

Khuya 9-2, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng vẫn đang thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 4301S (số 25 Hoàng Văn Thái, quận Liên Chiểu) và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 4302S (tại Quốc lộ 1A thuộc xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang) thuộc Sở GTVT Đà Nẵng.

Theo đó, qua quá trình điều tra thông tin các sai phạm liên quan đến hoạt động đăng kiểm trên địa bàn Đà Nẵng, CQĐT đã phát hiện một số cá nhân làm việc tại hai trung tâm đăng kiểm 4301S và 4302S đã nhận hối lộ để cấp phép cải tạo xe cơ giới không đúng quy định cho nhiều phương tiện trên địa bàn và các tỉnh lân cận.

Qua đấu tranh, bước đầu đã xác định được hành vi sai phạm của một số cá nhân có liên quan.

Chiều ngày 6-2, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giữ khẩn cấp đối với ông Nguyễn Thành (51 tuổi, Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 4305D, thuộc Công ty TNHH 4305D (số 10 Tú Mỡ, Hòa An, quận Cẩm Lệ) về hành vi nhận hối lộ.

Công an tạm giữ khẩn cấp một đối tượng về hành vi môi giới hối lộ và triệu tập làm việc Giám đốc trung tâm này cùng một số đối tượng có liên quan.

Bước đầu CQĐT xác định ông Thành đã nhận hối lộ để cấp phép cải tạo xe cơ giới không đúng quy định cho nhiều phương tiện xe cơ giới. Các đối tượng đưa và nhận hối lộ từ 5-6 triệu đồng tùy theo thời điểm và tải trọng của xe.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Lê Phi-Ngô Quang