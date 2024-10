Khánh Hòa đón đoàn khách tàu biển đầu tiên từ khi cảng Nha Trang đóng cửa 23/10/2024 12:24

Ngày 23-10, tàu biển Coral Princess (còn gọi là Công chúa San Hô, quốc tịch Bermuda) chở 2.300 du khách đến từ nhiều quốc gia cập cảng quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Video: Khánh Hòa đón đoàn khách tàu biển đầu tiên từ khi cảng Nha Trang đóng cửa.

Theo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, đây là tàu biển đầu tiên chở khách du lịch quốc tế đến Khánh Hòa từ khi cảng Nha Trang đóng cửa để sửa chữa.

Tàu Coral Princess cập cảng quốc tế Cam Ranh. Ảnh: T.P

Đoàn khách du lịch trên tàu Coral Princess được đưa lên bờ, đi tham quan TP Nha Trang và một số điểm khác.

Tàu Coral Princess sẽ rời cảng quốc tế Cam Ranh chiều cùng ngày để tiếp tục hành trình đến Hong Kong (Trung Quốc).

Như PLO đã thông tin, cảng Nha Trang ngưng đón các tàu biển chở khách du lịch từ cuối tháng 9-2024 để sửa chữa do cầu cảng xuống cấp, không an toàn. Do không có điểm neo đậu gần trung tâm TP Nha Trang nên nhiều hãng tàu biển quốc tế thông báo hủy hàng loạt chuyến theo kế hoạch, hủy lịch trình thăm Nha Trang - Khánh Hòa.

Các cơ quan chức năng, đơn vị liên quan ở Khánh Hòa tổ chức nhiều cuộc họp khẩn tìm giải pháp đón tàu tàu biển chở khách du lịch trong thời gian cảng Nha Trang sửa chữa.

Du khách xuống tàu được tặng hoa chào mừng. Ảnh: TP

Tại cuộc họp tìm giải pháp khắc phục khó khăn trong việc đón tàu biển chở khách du lịch quốc tế chiều 22-10, ông Đinh Văn Thiệu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho rằng hiện chỉ có cảng quốc tế Cam Ranh đủ điều kiện đón các tàu du lịch biển.

Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị Công ty TNHH Petro - Tân Cảng Cam Ranh cùng cơ quan liên quan tạo điều kiện thuận lợi đón tàu biển chở khách du lịch đến cảng này trong thời gian đến.

Du khách lên bờ để đi tham quan TP Nha Trang. Ảnh: TP

Theo ông Thiệu, về lâu dài, tỉnh Khánh Hòa sẽ nâng cấp cơ sở hạ tầng, hoàn thiện các thủ tục để có nhiều cảng, bến đón khách tàu biển, đồng thời phát triển thêm các sản phẩm du lịch mới để có thêm lựa chọn cho các hãng tàu biển.

Phó chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết để sớm đưa bến du thuyền Ana Marina Nha Trang vào đón khách du lịch tàu biển.

Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị Công ty CP Cảng Nha Trang- đơn vị quản lý cảng Nha Trang- có phương án đầu tư nâng cấp cảng để sớm đón khách trở lại.