Khánh thành tuyến hẻm có 56 hộ dân hiến đất mở rộng ở quận Phú Nhuận 03/11/2024 10:54

Tuyến hẻm 142D Cô Giang (phường 2, quận Phú Nhuận) có tổng chiều dài khoảng 115 m, ranh giải tỏa mở rộng ảnh hưởng đến 56 hộ dân, quy mô mở rộng 4,5m. Dự kiến mức kinh phí thực hiện công trình khoảng 5 tỉ đồng, trong đó, tiền hỗ trợ di dời vật kiến trúc hơn 1,9 tỉ, diện tích đất người dân hiến hơn 160m².

Tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Huỳnh Quang Nhựt - Phó Chủ tịch UBND phường 2, quận Phú Nhuận, cho biết hẻm 142D Cô Giang trước đây là một con hẻm nhỏ, xuống cấp nhiều năm, ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt của nhân dân trong khu vực. Với nhu cầu cấp thiết và nguyện vọng của người dân, tuyến hẻm cần được nâng cấp, mở rộng để đảm bảo cuộc sống tốt hơn.

Ông Nguyễn Huỳnh Quang Nhựt - Phó Chủ tịch UBND phường 2, quận Phú Nhuận.

Hẻm 142D Cô Giang được nâng cấp, mở rộng theo phương thức “Nhân dân tự nguyện hiến đất, nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng”. Sau gần 3 tháng thi công, tuyến hẻm 142D Cô Giang đã khoác lên mình diện mạo mới, khang trang hơn.

Hẻm rộng 4,5m, mặt đường được tráng nhựa cùng nhiều tiện ích đi kèm như hệ thống đèn năng lượng mặt trời, camera giám sát an ninh, tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) đảm bảo tốt hơn cho nhu cầu đi lại, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, PCCC của người dân sinh sống tại hẻm.

Công tác mở rộng hẻm 142D Cô Giang cũng là tiền đề trong thời gian tới để phường 2 tiếp tục thực hiện công tác mở rộng hẻm 88 Cô Giang (4,5m) với phương thức “Nhân dân tự nguyện hiến đất” nhằm thực hiện chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Đại diện người dân chia sẻ cảm nghĩ.

Đại diện hộ dân, ông Huyền Nhật Nam (142D/28, Cô Giang), cho biết người dân sinh sống trên tuyến hẻm này rất vui mừng, phấn khởi khi tuyến hẻm được mở rộng 4,5m đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Trước khi thực hiện mở rộng, nâng cấp, hẻm 142D đã xuống cấp trầm trọng, hệ thống cống thoát nước hư hỏng sụp lún, gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của bà con trong hẻm. Sau khi hẻm hoàn thành, các hộ dân cùng đóng góp số tiền gần 50 triệu đồng để thực hiện việc lắp đặt đèn năng lượng mặt trời, camera an ninh, tổ liên gia PCCC.

Ông Nguyễn Đông Tùng - Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận.

Sau khi lắng nghe các ý kiến, ông Nguyễn Đông Tùng - Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận chia sẻ, để nâng cấp, mở rộng hẻm 142D Cô Giang phải mất khoảng 10 năm mới có chủ trương thực hiện.

Thành công của việc thực hiện mở rộng hẻm lần này là chính quyền tạo sự đồng thuận cao trong cộng đồng dân cư. Đây cũng chính là tuyến hẻm thứ sáu đã hoàn thành mở rộng trong nhiệm kỳ này.

Hẻm được mở rộng giúp giao thông thuận lợi, không còn tệ nạn xã hội và vệ sinh môi trường khu dân cư được đảm bảo. Các hộ trong dự án được nâng cao đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần, cũng chính là lợi ích về giá trị kinh tế cho các hộ dân sau khi nhà được xây dựng, cải tạo mới.

Ông Trần Hữu Thiện - Chủ tịch UBND phường 2, quận Phú Nhuận phát biểu tiếp thu ý kiến.

Lãnh đạo thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành.

"Với khoảng 160m2 đất hiến để mở rộng hẻm 142D Cô Giang, tôi ước tính có giá trị hơn 25 tỉ. Điều này cho thấy sự nỗ lực của địa phương và sự đồng lòng của người dân trong bối cảnh việc vận động người dân hiến đất rất khó khăn vì giá đất ngày càng tăng" - Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận nói.

Cùng với đó, đến ngày 30-4-2025, quận Phú Nhuận phấn đấu mở rộng, nâng cấp thêm nhiều tuyến hẻm trên địa bàn quận, góp phần chỉnh trang đô thị, đồng thời kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Lãnh đạo tặng bình chữa cháy cho các hộ dân.

Song song với công tác mở rộng, nâng cấp hẻm, UBND phường cũng tích cực đẩy mạnh công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong tình hình mới nhằm nâng cao ý thức của người dân.

Cũng trong dịp này, phường đã thông qua Quyết định thành lập Tổ Liên gia an toàn PCCC và điểm chữa cháy công cộng tại hẻm 142D Cô Giang.