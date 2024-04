Khó tin: Bị truy nã từ 22 năm trước, vẫn làm chủ được nhiều công ty 28/04/2024 08:51

(PLO)- Kẻ bị truy nã từ 22 năm trước thay tên đổi họ, đứng tên một loạt doanh nghiệp đã bị Công an huyện Bảo Lâm bắt giữ.

Ngày 28-4, lãnh đạo Công an huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã bắt giữ Phạm Văn Bộ, 62 tuổi, ngụ xã Nghĩa Hoà, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Bộ bị bắt theo quyết định truy nã ngày 8-5-2002 của Công an huyện Bảo Lâm, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phạm Văn Bộ bị bắt sau gần 22 năm trốn truy nã. Ảnh: VT



Hồ sơ thể hiện, năm 1998, Bộ bị vỡ nợ nên đã bỏ trốn khỏi xã Nghĩa Hoà để vào huyện Bảo Lâm sinh sống.

Tại địa phương này, Bộ ở nhờ trong nhà của ông Hoàng Văn Ba (sinh năm 1962, ngụ xã Lộc Phú, Bảo Lâm).

Trong thời gian ở nhờ, Bộ đã giả mạo ông Ba để đăng ký hộ khẩu thường trú ở xã Lộc Quảng (Bảo Lâm) với tên là Hoàng Văn Ba.

Đến cuối năm 2000, Bộ (lúc này mang tên giả là Hoàng Văn Ba) mua một lô đất và mở xưởng mộc Hoàng Tuấn tại thị trấn Lộc Thắng (Bảo Lâm).

Xưởng mộc này, Bộ đăng ký giấy phép kinh doanh đứng tên Hoàng Văn Ba và đăng đăng ký tạm trú tại đây.

Từ năm 2000 đến đầu tháng 6-2003, Bộ đã bán thửa đất của mình cho nhiều người và vay tiền của nhiều người rồi bỏ trốn.

Công an huyện Bảo Lâm xác định, thời điểm đó, Bộ chiếm đoạt của người dân khoảng 300 triệu đồng và 1.300 USD.

Ngày 3-6-2003, Phạm Văn Bộ (tên giả là Hoàng Văn Ba) và gia đình đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Rời huyện Bảo Lâm, Bộ đưa gia đình đến thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông sinh sống. Đáng nói, trong quá trình trốn truy nã, Bộ đăng ký thường trú và được cấp CCCD.

Cũng trong thời gian ở đây, Bộ tiếp tục mở nhiều công ty gồm: Công ty TNHH Thanh Mai Đắk Nông, DNTN Thanh Mai, Công ty cổ phần khoáng sản Bazan Tây Nguyên.

Cùng với Bộ, vợ của Bộ là Phạm Thị M cũng là người đại diện của Công ty CP phân bón thương mại Phú Thịnh (địa chỉ ở Cụm công nghiệp tiểu thủ công nghiệp Thuận An, xã Thuận An, huyện Đắk Mil, Đắk Nông).

Ngày 28-4, trong quá trình tấn công trấn áp tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, Công an huyện Bảo Lâm đã rà soát phát hiện Phạm Văn Bộ là kẻ trốn truy nã nên tiến hành bắt giữ để điều tra, xử lý theo quy định.

Trao đổi với PLO, lãnh đạo Công an huyện Bảo Lâm cho biết, khi biết mình bị truy nã, Phạm Văn Bộ rất gian manh, sử dụng nhiều thủ đoạn để qua mắt sự truy bắt của công an.

Tuy nhiên, trong quá trình rà soát, nắm địa bàn của Công an huyện Bảo Lâm, Bộ vẫn không thoát khỏi được "lưới trời".