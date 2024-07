Khởi tố 12 người liên quan vụ nữ chủ tịch huyện ở Đồng Nai bị lừa hơn 171 tỉ 30/07/2024 16:16

Liên quan đến vụ nữ Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai bị lừa hơn 171 tỉ đồng, đến nay công an đã khởi tố 12 người.

Đại tá Nguyễn Mạnh Toàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết thông tin trên tại cuộc họp báo kinh tế 6 tháng đầu năm 2024 của tỉnh Đồng Nai vào ngày 30-7.

Theo Đại tá Nguyễn Mạnh Toàn, căn cứ vào tài liệu thu thập được, Công an tỉnh Đồng Nai xác định nhóm người Việt Nam, sống ở Campuchia, với chủ mưu cầm đầu là người nước ngoài, đã sử dụng 109 tài khoản ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tiền của bà Nguyễn Thị Giang Hương.

Đại tá Nguyễn Mạnh Toàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai thông tin vụ nữ Chủ tịch huyện Nhơn Trạch bị lừa hơn 171 tỉ đồng. Ảnh: VH.

Quá trình điều tra đã có 12 người Việt Nam đã cấu kết dùng căn cước công dân giả, đăng ký mở 17 tài khoản rồi bán cho các nhóm lừa đảo. Hiện công an đã củng cố hồ sơ, tiến hành khởi tố 12 bị can về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Công an đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an để điều tra xác minh làm rõ xử lý theo quy định pháp luật.

Như PLO đưa tin, trước đó vào tháng 3 – 2024, Chủ tịch huyện Nhơn Trạch Nguyễn Thị Giang Hương trình báo bị nhóm lừa đảo hù dọa, sau đó yêu cầu mở tài khoản để chuyển tiền vào. Do không có số tiền lớn, bà này đã mượn nhiều người thân, bạn bè. Trong vài ngày, nhóm tội phạm đã lừa tổng số tiền 171 tỉ đồng.

Từ trình báo của bà Giang Hương, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp Bộ Công an để điều tra. Bước đầu xác định, nhóm tội phạm đã giả danh công an gọi điện hù dọa có liên quan đến pháp luật để lừa đảo.

Hiện, bà Giang Hương đã bị cách chức Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch nhiệm kỳ 2021-2026, cách chức Phó bí thư Huyện ủy do không trung thực khi kê khai tài sản, thu nhập, đối phó, che giấu nguồn gốc số tiền chưa kê khai, không cung cấp cho tổ xác minh tài sản, thu nhập hồ sơ liên quan việc sở hữu các tài sản đã kê khai.