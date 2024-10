Khởi tố 2 chủ cơ sở sản xuất giá đỗ ủ chất kích thích tăng trưởng 14/10/2024 21:04

Ngày 14-10, Công an TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã khởi tố khởi tố 2 vụ án, khởi tố 2 bị can, gồm Vũ Văn Tuấn (SN 1995) và Đào Văn Lập (SN 1989), để điều tra về hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Tuấn và Lập là chủ cơ sở sản xuất giá đỗ ở phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi.

Đào Văn Lập làm việc với Công an. Ảnh: ĐC

Trước đó, Công an TP Quảng Ngãi phối hợp Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra hai cơ sở sản xuất giá đỗ Tuấn và Lập.

Vũ Văn Tuấn sử dụng hóa chất kích thích tăng trưởng cho giá đỗ. Ảnh: ĐC

Qua kiểm tra các mẫu giá đỗ tại hai cơ sở, lực lượng chức năng phát hiện có hóa chất kích thích tăng trưởng. Các chất kích thích này có nguy cơ gây hại cho người sử dụng.

Một trong hai cơ sở sản xuất giá đỗ ủ chất kích thích. Ảnh: ĐC

Trước đó, đầu năm 2024, công an cũng xử phạt hành chính với Vũ Văn Tuấn và Đào Văn Lập mỗi người 40 triệu đồng cũng về hành vi sử dụng chất, hóa chất ngoài danh mục được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm và đình chỉ hoạt động sản xuất giá đỗ trong thời hạn 2 tháng.