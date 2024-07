Khởi tố 2 người hủy hoại rừng Vườn quốc gia Xuân Sơn 30/07/2024 16:28

(PLO)- Hai người có hành vi hủy hoại rừng ở Vườn quốc gia Xuân Sơn đã bị Công an huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ khởi tố.

Ngày 30-7, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Sơn đã khởi tố bị can đối với Đặng Văn Thước (34 tuổi) và Bàn Thị Phương (30 tuổi, cùng trú tỉnh Sơn La) về tội huỷ hoại rừng. Bị cán Đặng Văn Thước bị bắt tạm giam, còn Bàn Thị Phương được tại ngoại.

Vào tháng 4-2024, Công an huyện Tân Sơn nhận tin báo về việc 1.780 m2 rừng đặc dụng tại tiểu khu 274, Vườn Quốc gia Xuân Sơn bị chặt phá trái phép.

Công an làm việc với Đặng Văn Thước. Ảnh CA

Qua xác minh, công an huyện Tân Sơn xác định có hơn 90 cây gỗ các loại: dung giấy, lát xoan, nhội, hu đay, ba soi, cà lồ, vàng anh... bị chặt phá với mục đích khai thác lấy gỗ và mở rộng diện tích đất canh tác.

Ngày 24-7, Công an huyện Tân Sơn đã bắt giữ Đặng Văn Thước và Bàn Thị Phương. Tại cơ quan công an, hai người này đã khai nhận hành vi phạm tội.