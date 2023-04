Khởi tố 22 người thuộc 6 công ty 'núp bóng cho vay' với lãi suất 2.555%/năm

(PLO)- Nhóm người này đã cho vay với lãi suất thấp nhất trong một giao dịch là 183%/năm, cao nhất cho là 2.555%/năm.

Ngày 19-4, nguồn tin từ Công an quận Bình Thạnh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận đã khởi tố 22 bị can về tội "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". Những bị can này là giám đốc các công ty gồm Phúc Lộc Thọ, Gofigo, Bảo Tín Kim Long, Infobot, Infinity cùng một số trưởng phòng, trưởng nhóm và nhân viên.

Trước đó, ngày 3-3, Công an quận Bình Thạnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP.HCM tiến hành kiểm tra hành chính các Công ty Gofigo, Công ty Infobot, Công ty Solution Lab, Công ty Infinity (ngành nghề kinh doanh được cấp phép hoạt động: dịch vụ tư vấn quản lý, trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật, kiểm toán, dịch vụ pháp lý); Công ty TNHH Phúc Lộc Thọ, Công ty Bảo Tín Kim Long (ngành nghề kinh doanh chính được cấp phép hoạt động: dịch vụ cầm đồ). Các công ty này cùng có trụ sở tại tòa nhà Thủy Lợi 4, số 102 Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh.

Qua kiểm tra, Công an thu giữ nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến hành vi cho vay tín dụng tiêu dùng trái quy định.

Quá trình điều tra, Công an quận Bình Thạnh xác định cả 6 công ty trên đều có cùng bộ máy tổ chức nhân sự. Các nhân viên những công ty này làm việc cùng nhau và cùng thực hiện hoạt động cho vay tín dụng trái quy định (núp bóng hoạt động cho vay cầm đồ) trên nền tảng trực tuyến tại các trang web senmo.vn, thantaioi.vn, caydenthan.vn.

Hoạt động cho vay được tổ chức xuyên suốt, phân công cụ thể vai trò của từng vị trí là giám đốc, trưởng phòng, trưởng nhóm, nhân viên của các công ty Phúc Lộc Thọ, Công ty Bảo Tín Kim Long, Công ty Gofigo, Công ty Infobot, Công ty Solution Lab, Công ty Infinity thực hiện các nhiệm vụ cụ thể từ quảng cáo, tìm kiếm người vay; tư vấn, hướng dẫn người vay thao tác trên các trang web cho vay trực tuyến; kiểm tra, xác minh thông tin người vay; duyệt vay, thu hồi nợ.

Chỉ tính riêng 42 người vay có 247 giao dịch đã hoàn tất thủ tục về mặt dân sự, nhóm người này đã cho vay với lãi suất thấp nhất trong một giao dịch là 183%/năm, cao nhất cho là 2.555%/năm, thu lợi bất chính hơn 442 triệu đồng.

Ngày 18-4, Viện Kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh đối với 22 người là giám đốc Công ty Phúc Lộc Thọ, Công ty Bảo Tín Kim Long, Công ty Gofigo, Công ty Infobot, Công ty Infinity và một số trưởng phòng, trưởng nhóm và nhân viên trực tiếp quản lý, vận hành hoạt động cho vay tín dụng trái quy định tại các trang web senmo.vn, thantaioi.vn, caydenthan.vn về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Cơ quan công an cũng đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ làm rõ sai phạm để tiếp tục mở rộng xử lý.

Bình Thuận: Bắt người cho vay lãi nặng trên đảo Phú Qúy (PLO)- Qua khám xét, cảnh sát đã thu giữ nhiều tài liệu quan trọng và đang mở rộng điều tra.

NGUYỄN YÊN