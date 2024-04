Khởi tố 4 người dàn dựng việc 'làm rơi vàng' để cướp giật 02/04/2024 15:46

(PLO)- Công an thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định khởi tố bốn nghi can dàn dựng cảnh "làm rơi vàng" để cướp giật vàng của người đi đường.

Ngày 2-4, nguồn tin của PLO cho hay Công an thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đã khởi tố bị can đối với bốn nghi can dựng cảnh cướp vàng ở địa phương này tội cướp giật tài sản.

Bốn người bị khởi tố gồm Nguyễn Duy Vũ (46 tuổi, ngụ TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận), Lê Minh Hoàng (31 tuổi), Trương Quốc Hoàng (44 tuổi), Lê Duy Minh (57 tuổi, cùng ngụ TP.HCM).

Tang vật trong vụ dựng cảnh rơi vàng để cướp giật tài sản ở thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Ảnh:CTV

Như PLO thông tin, ngày 20-3 nhóm bốn người nêu trên chạy xe máy từ TP Quy Nhơn đến phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn thì gặp bà HTTV (47 tuổi, ngụ phường Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn) đi ngược chiều, trên tay bà này có mang nhiều trang sức bằng vàng.

Nhóm người trên quay xe lại, dựng cảnh rơi vàng.

Lê Minh Hoàng đóng vai người làm rơi vàng, còn Nguyễn Duy Vũ là người nhặt được. Mục đích của nhóm này là để bà V thấy diễn biến sự việc. Sau đó, Vũ nói với bà V là cả hai cùng nhặt được tài sản của Hoàng nên chia nhau.

Hoàng đồng ý trả tiền chuộc nhưng không có tiền mặt nên nhờ bà V mang đi bán miếng vàng để trả tiền chuộc. Trước khi đi bán, Vũ yêu cầu bà để lại trang sức của mình để làm tin.

Thấy bà V còn do dự, Vũ cầm theo kìm bấm mang sẵn tháo chín vòng đeo tay của nạn nhân và bỏ chạy. Sau khi gây án, nhóm này chạy đến một quán cà phê ở thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi để tụ họp và thông báo cho đồng phạm phi vụ lừa đảo thành công.

Đến ngày 25-3, Công an thị xã Hoài Nhơn bắt nhóm này tại thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Công an thị xã Hoài Nhơn thông tin thêm hiện công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Ngoài ra, qua điều tra, Công an thị xã Hoài Nhơn xác minh Lê Duy Minh là cha của Lê Minh Hoàng. Lê Duy Minh đang liên quan tới một vụ lừa đảo có thủ đoạn tương tự ở tỉnh Bến Tre. Trong thời gian công an điều tra, Lê Duy Minh tiếp tục dẫn con mình cùng đồng phạm đi gây án.