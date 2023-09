Khởi tố, bắt giam Giám đốc và Phó Giám đốc công ty Xuyên Việt Oil

(PLO)- Hai lãnh đạo Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Mai Thị Hồng Hạnh (44 tuổi), Giám đốc và Nguyễn Thị Như Phương (31 tuổi), Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil đề điều tra về về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an ) cũng thực hiện lệnh khám xét đối với hai bị can nói trên.

Được biết, Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil là một trong 37 đơn vị đầu mối kinh doanh xăng dầu (gồm doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu hàng không), được thành lập năm 2005, có trụ sở tại TP.HCM.Thị phần của doanh nghiệp này chủ yếu tại một số tỉnh khu vực Tây Nguyên.

Ngày 11-8, công ty này bị Bộ trưởng Công Thương thu hồi giấy phép xuất, nhập khẩu xăng dầu, cấp ngày 19-11-2021 và có hiệu lực tới tháng 11-2026.

PHI HÙNG