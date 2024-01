(PLO)- Mâu thuẫn tình cảm, một Trung úy công an Thị xã Cai Lậy, Tiền Giang giết người rồi chở xác nạn nhân đến Bến Tre vứt xuống sông Hàm Luông để phi tang.

Ngày 3-1, Công an tỉnh Bến Tre cho biết cơ quan CSĐT Công an tỉnh này vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Ngô Minh Thông (28 tuổi, ngụ thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 9 giờ 45 phút ngày 29-12-2023, người dân phát hiện một tử thi trong bao tải tại bờ sông Hàm Luông thuộc xã Mỹ Thạnh An, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre nên đã trình báo Công an.

Ngô Minh Thông là hung thủ giết người, phi tang xác nạn nhân dưới sông Hàm Luông

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bến Tre đã tổ chức điều tra, phá án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ chỉ sau 72 giờ lực lượng công an đã xác định được danh tính nạn nhân là chị Nguyễn Thúy H. (27 tuổi, ngụ tại thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang).

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định đối tượng Ngô Minh Thông (sinh năm 1995, ngụ thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) là hung thủ gây án và tiến hành truy bắt nghi phạm này.

​​Thông từng là Trung úy công an, công tác tại Công an thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Qua điều tra, công an xác định Thông có mâu thuẫn tình cảm cá nhân với chị H.

Đêm 27-12-2023, tại địa bàn TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, Thông đã dùng dây dù siết cổ chị H. đến chết rồi chở xác nạn nhân vứt xuống sông Hàm Luông để phi tang.

Liên quan vụ án này, tối 2-1, Phòng Tham mưu công an tỉnh Tiền Giang thông tin Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã thi hành Quyết định kỷ luật “Tước danh hiệu Công an nhân dân” đối với Trung úy Ngô Minh Thông.

Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ, xử lý can phạm theo quy định.

Hung thủ sát hại người tình ở Tiền Giang phi tang xác ở Bến Tre là Trung úy công an (PLO)- Hung thủ giết người, phi tang xác nạn nhân dưới sông Hàm Luông được xác định là Trung úy công an công tác tại Công an Thị xã Cai Lậy (Tiền Giang).

ĐÔNG HÀ