Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Y dược LanQ

(PLO)- Các bị can bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Y dược LanQ và các đơn vị liên quan.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa có thông báo về việc khởi tố, bắt tạm giam bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Y dược LanQ và các đơn vị liên quan.

Theo đó, căn cứ kết quả điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Y dược LanQ và các đơn vị liên quan, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Nguyễn Mạnh Quyền (61 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Y dược LanQ); Phạm Văn Cách (56 tuổi; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sơn Lâm) cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Phạm Văn Cách (trái)và Nguyễn Mạnh Quyền.Ảnh BCA

Sau khi VKSNDTC phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt các quyết định tố tụng đối với hai bị can trên.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang điều tra mở rộng vụ án để xử lí nghiêm theo quy định của pháp luật.

PHI HÙNG