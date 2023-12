Khởi tố bị can gây rối trước trụ sở Tỉnh ủy và Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai

(PLO)- Bị can Nhuần đã kêu gọi số người dân đi cùng có hành động cầm băng rôn hô hào trong thời gian khoảng 20 phút, gây mất an ninh trật tự.

Ngày 19-12, Theo thông tin từ Cổng thông tin công an tỉnh Đồng Nai, cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hoà (Đồng Nai) đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Nhuần (60 tuổi, xã Long Hưng, TP Biên Hoà, Đồng Nai), để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa đọc quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Nhuần. Ảnh: CAĐN.

Theo cơ quan điều tra, chiều 10-10, bị can Nhuần cùng với 25 người mang theo băng rôn đến trước trụ sở Tỉnh uỷ Đồng Nai và trước trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai ở phường Quyết Thắng (TP Biên Hoà) để khiếu kiện liên quan đến Dự án Khu đô thị sinh thái Kinh tế mở Long Hưng (TP Biên Hoà).

Tại đây, ông Nhuần đã kêu gọi số người dân đi cùng có hành động cầm băng rôn hô hào trong thời gian khoảng 20 phút, gây mất an ninh trật tự.

Ngay sau khi thực hiện lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, Cơ quan CSĐT Công an TP.Biên Hoà đã thực hiện lệnh khám xét nơi làm việc và nơi ở của bị can Nguyễn Văn Nhuần để phục vụ công tác điều, mở rộng vụ án.

Cần có giải pháp xử lý dứt điểm các vụ khiếu kiện đông người (PLO)- Nhiều vụ khiếu kiện đông người dù đã được xem xét, rà soát nhưng công dân không đồng ý và tiếp tục khiếu kiện vượt cấp, kéo dài, cần có giải pháp để giải quyết dứt điểm.

Vũ Hội