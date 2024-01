Khởi tố Bí thư xã ở Thái Bình vì để cấp dưới chiếm đoạt ngân sách nhà nước

Ngày 28-1, thông tin đến báo chí, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường công an tỉnh Thái Bình cho biết đơn vị này vừa ra các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thực hiện khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Trần Hữu Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Hồng An, huyện Hưng Hà về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bí thư xã Hồng An Trần Hữu Sơn bị khởi tố liên quan việc buông lỏng quản lý, để cấp dưới lập hồ sơ trợ cấp khống nhằm chiếm đoạt tiền ngân sách - Ảnh: CATB

Cùng với đó, đơn vị này cũng ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Yến, 65 tuổi, trú tại thôn Bắc Sơn, xã Hồng An, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình; Trần Trung Cấp, 70 tuổi, trú tại thôn Quyết Tiến, xã Hồng An, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình đều là cựu cán bộ lao động thương binh xã hội xã Hồng An về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Ngoài ra, liên quan đến vụ việc, đơn vị cũng quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Thị Trang, 34 tuổi, hiện đang trú tại phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội, cựu cán bộ hợp đồng phụ trách lao động, thương binh xã hội xã Hồng An về tội tham ô tài sản.

Bí thư xã Hồng An cùng ba cựu cán bộ cấp dưới bị khởi tố liên quan đến vụ việc lập hồ sơ trợ cấp khống, chiếm đoạt tài sản của nhà nước.

Theo hồ sơ vụ việc, từ năm 2014 đến năm 2017, khi đó đang là Chủ tịch UBND xã, Tổ trưởng Tổ chi trả trợ cấp cho người có công xã Hồng An, ông Trần Hữu Sơn đã buông lỏng quản lý, không kiểm tra, giám sát việc lập hồ sơ trợ cấp cho người có công, chi trả trợ cấp cho người có công, không thực hiện đúng quy định của UBND tỉnh Thái Bình về quản lý kinh phí chi thực hiện chính sách ưu đãi cho người có công với cách mạng.

Do ông Sơn làm không đúng quy định, thiếu kiểm tra, giám sát dẫn đến để cho Trần Thị Yến và Trần Trung Cấp lợi dụng tạo lập hồ sơ khống, giấy tờ giả, chứng từ giả nhằm chiếm đoạt tiền ngân sách nhà nước.

Bước đầu cơ quan công an xác định, những hồ sơ này gồm: 19 hồ sơ chi trả trợ cấp mai táng phí cho người hoạt động kháng chiến được tặng huy chương kháng chiến; 12 hồ sơ chi trả trợ cấp mai táng phí, trợ cấp một lần; hai hồ sơ chi trả trợ cấp tuất đối với thân nhân người có công; một hồ sơ chi trả trợ cấp giáo dục đối với thân nhân người có công.

Tổng số tiền gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước bởi sự thiếu trách nhiệm của ông Sơn để cấp dưới lập hồ sơ trợ cấp khống được xác định là hơn 635 triệu đồng.

Ngoài ra, cơ quan công an xác định, trong thời gian từ 2010-2016, với sự giúp sức của Trần Trung Cấp và Vũ Thị Trang, Trần Thị Yến đã được hướng dẫn lập khống 36 hồ sơ trợ cấp cho người có công, gây thiệt hại hơn 840 triệu đồng, chiếm đoạt gần 712 triệu đồng tiền ngân sách.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục điều tra, hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

