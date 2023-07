Tòa trả hồ sơ vụ Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Mỹ Tho lập khống tiền nhiên liệu gần 1,5 tỉ đồng

(PLO)- Tòa Cựu giám đốc Cảng vụ Hàng hải Mỹ Tho bị các cơ quan tố tụng cáo buộc chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ quyết toán khống gần 1,5 tỉ đồng tiền nhiên liệu để chi tiêu ngoại giao, tiếp khách...

Sau 2 ngày xét xử, TAND tỉnh Tiền Giang quyết định trả hồ sơ cho VKSND cùng cấp để điều tra bổ sung vụ án “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Cảng vụ Hàng Hải Mỹ Tho.

Trong vụ án này có 6 bị cáo gồm: Võ Tá Thiện (nguyên Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Mỹ Tho); Nguyễn Tấn Phát (nguyên Trưởng phòng – Phòng tài vụ kế toán trưởng); Lê Quang Huy (nguyên Trưởng phòng – Phòng An toàn thanh tra hàng hải); Bùi Thị Đoan Khánh (nguyên Kế toán); Trần Hải Triều Thanh (nguyên thủ quỹ); Phạm Thanh Tân (nguyên là nhân viên lái ca nô) cùng bị truy tố cùng về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Tất cả 6 bị cáo đều được cho tại ngoại.

Tại phiên tòa, trong quá trình thẩm vấn các bị cáo, HĐXX xét thấy có nhiều tình tiết chưa được làm rõ tại tòa, chưa đủ căn cứ quy kết các bị cáo với tội danh trên. Sau khi hội ý, HĐXX quyết định tuyên trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung.

Theo cáo trạng trước đó, năm 2015 Võ Tá Thiện được Cục Hàng hải Việt Nam bổ nhiệm làm Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Mỹ Tho. Trong thời gian công tác từ tháng 1-2015 đến tháng 12-2016, Thiện cùng các đồng phạm Phát, Huy, Khánh, Thanh, Tân thống nhất chủ trương lập hồ sơ thanh, quyết toán khống tiền nhiên liệu cấp cho chiếc ca nô 210CV của cảng vụ Hàng hải Mỹ Tho gây thiệt hại cho ngân sách gần 1,5 tỉ đồng.

Số tiền này, Thiện chỉ đạo cấp dưới chi cho các hoạt động như: Chi tiếp khách, ngoại giao với các ban ngành đoàn thể mà không thể quyết toán được theo nguyên tắc tài chính, kế toán…

Cáo trạng buộc Phát, Huy, Tân, Khánh phải có trách nhiệm liên đới trong việc gây thiệt hại số tiền gần 1,5 tỉ đồng. Thanh có trách nhiệm liên đới trong việc gây thiệt hại số tiền hơn 997 triệu đồng. Hiện các bị can chưa nộp khắc phục số tiền đã gây thiệt hại cho ngân sách.

Trước đó trong quá trình điều tra các bị can: Phát, Huy, Khánh, Thanh và Tân đều khai nhận việc lập hồ sơ khống quyết toán tiền nhiên liệu ca nô 210CV từ đầu năm 2015 đến cuối năm 2016.

Riêng Thiện không thừa nhận việc lập hồ sơ khống quyết toán tiền nhiên liệu. Thiện khai khi ký duyệt chứng từ thanh, quyết toán tiền nhiên liệu cho ca nô 210CV Thiện không có kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của chứng từ và cũng không kiểm tra hoạt động thực tế của ca nô 210CV. Tuy nhiên với các tài liệu chứng cứ đã thu thập cơ quan tố tụng nhận định có đủ cơ sở kết luận hành vi phạm tội của Võ Tá Thiện và đồng phạm.

Liên quan trong vụ án này, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thiên Trúc (nguyên Trưởng phòng – Phòng Tổ chức Hành chính Cảng vụ Hàng Hải Mỹ Tho) để điều tra về cùng tội danh trên. Tuy nhiên Trúc đã bỏ trốn khỏi địa phương, cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã đối với bị can này.

ĐÔNG HÀ