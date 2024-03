Khởi tố kẻ rồ ga tông thẳng vào cảnh sát ở Bắc Ninh

Ngày 26-3, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận Thành đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Văn Tâm về tội chống người thi hành công vụ.

Trước đó, tối 22-3, Tổ công tác Công an thị xã Thuận Thành làm nhiệm vụ trên đường liên xã Đình Tổ - Thanh Khương thì phát hiện Vũ Văn Tâm (21 tuổi, ngụ xã Đình Tổ) điều khiển mô tô không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu.

Vũ Văn Tâm không chấp hành hiệu lệnh mà lái xe tông thẳng cảnh sát. Ảnh: CA

Một cán bộ trong tổ công tác ra tín hiệu dừng xe nhưng Tâm không chấp hành. Tâm rồ ga tông thẳng vào cảnh sát khiến anh Nguyễn Đức Sơn, Đội trưởng Đội CSGT-TT Công an thị xã Thuận Thành, bị gãy xương đòn phải, máy đo nồng độ cồn bị rơi vỡ.

Tổ công tác Công an thị xã Thuận Thành sau đó khống chế, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Tâm về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo Cục CSGT trong quý I-2024, toàn quốc đã xảy ra 39 vụ chống người thi hành công vụ, làm 12 chiến sĩ bị thương; bắt giữ 34 người liên quan. Trong đó Thái Nguyên xảy ra bốn vụ; tại Bình Định, Nghệ An, Quảng Ninh mỗi nơi xảy ra ba vụ…

XUÂN NGUYỄN