Khởi tố người đàn ông cầm kiếm, chặn ô tô gây tắc đường ở Nghệ An 12/07/2024 19:59

Chiều 12-7, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Minh Phú (61 tuổi, trú xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên) để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng.

Bị can Trần Minh Phú chặn ô tô, đe doạ tài xế, gây ách tắc giao thông.

Trước đó, chiều 28-5, Phú đi nhậu. Lúc nhậu xong trở về nhà Phú cho rằng các xe ô tô lưu thông trước cửa nhà mình gây ra bụi bẩn nên sử dụng kiếm đứng chặn ô tô đang di chuyển trên tỉnh lộ 542E. Sau đó, Phú đe dọa các lái xe, gây ách tắc giao thông. Sự việc chỉ dừng lại khi Phú được mọi người khuyên can và đưa trở lại vào nhà.

Cơ quan công an xác định, hành vi của Phú gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn, khiến người dân và các lái xe hoang mang, lo sợ, bức xúc.