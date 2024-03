Khởi tố người đàn ông lập 5 tài khoản Facebook chống phá Nhà nước

Ngày 12-3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Phan Đình Sang để điều tra về tội làm, tàng trữ, phát tán thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Cơ quan an ninh điều tra tống đạt các quyết định đối với bị can Sang. Ảnh: CA

Bị can Sang (57 tuổi, ngụ xã Hương Long, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh).

Các quyết định và lệnh bắt trên đã được VKSND tỉnh Hà Tĩnh phê chuẩn.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2016 đến 2023, Sang đã tạo lập, quản lý, sử dụng năm tài khoản mạng xã hội Facebook để tham gia các hội, nhóm phản động chống đối trên không gian mạng.

Trong thời gian sinh sống, lao động tại Lào, Sang có tư tưởng bất mãn với chế độ. Sang đã có hành vi vi phạm, như: đăng tải, tán phát, chia sẻ nhiều bài viết, hình ảnh, video có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc lịch sử, phỉ báng chính quyền Nhân dân, lãnh tụ Hồ Chí Minh…

Sang có quan hệ với số phản động, chống đối trong và ngoài nước, trong đó có Đường Văn Thái (42 tuổi, quê Đông Anh, Hà Nội). Thái đã bị Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ ngày 14-4-2023 khi xâm nhập trái phép qua địa bàn biên giới xã Sơn Kim 1 (huyện miền núi Hương Sơn, Hà Tĩnh).

Theo hồ sơ, năm 1995, Sang từng bị TAND tỉnh Gia Lai tuyên phạt 4 năm tù giam về hành vi tham ô tài sản tại Ngân hàng NN&PTNT huyện Chư Păh (Gia Lai).

Công an Lâm Đồng bắt nghi can chống phá Nhà nước (PLO)- Nghi can chống phá đã tán phát các bài viết, video clip, hình ảnh bôi nhọ Đảng, Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đắc Lam