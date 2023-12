Khởi tố nhóm người mang theo dao, kiếm rượt đuổi nhau trên phố

Ngày 17-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 14 bị can liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, vào tháng 2-2023, PNBT (15 tuổi, trú tại xã Thủy Bằng) có mâu thuẫn cá nhân với LQP (16 tuổi, trú tại phường Phước Vĩnh, TP Huế).

Khởi tố nhóm người mang dao, kiếm rượt đuổi nhau trên đường phố. Ảnh: C.QUANG

T nhờ H (18 tuổi, trú tại phường Thủy Biều), còn P nhờ Tr (17 tuổi, trú tại phường phước Vĩnh, TP Huế) giúp giải quyết mâu thuẫn.

Sau đó, nhóm của T gồm bảy người hẹn giải quyết mâu thuẫn với nhóm P gồm 12 người. 22 giờ ngày 9-2, hai nhóm mang theo nhiều dao kiếm tự chế, vỏ chai bia, sử dụng xe máy chạy trên đường phố tìm nhau để "giao chiến".

Khi đến ngã tư đường Điện Biên Phủ và Đào Tấn (phường Trường An), hai nhóm gặp nhau và bắt đầu rượt đuổi trên phố.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng Công an TP Huế, Cảnh sát 113 Công an tỉnh Thừa Thiên Huế nhanh chóng có mặt để ngăn chặn, không để xảy ra hậu quả và bắt giữ được một số đối tượng.

Sau một thời gian củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 14 bị can có hành vi gây rối trật tự công cộng, trong đó bắt tạm giam 10 bị can để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

NGUYỄN DO