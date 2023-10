(PLO)- Do không làm chủ được tốc độ nên khi vào cua thấy ô tô công vụ đi hướng ngược lại, tài xế đã phanh gấp, khiến rơ-mooc văng ngang, làm một cảnh sát giao thông bị thương.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Đức Vạn (51 tuổi, trú xã Mỹ Đức, huyện An Lão, Hải Phòng) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 6-6, Bùi Đức Vạn điều khiển ô tô đầu kéo, kéo rơ mooc chở theo hai vỏ container đi theo hướng Hạ Long- Móng Cái.

Tài xế Bùi Đức Vạn tại cơ quan cảnh sát điều tra. Ảnh: CAQN

Khi đi đến đoạn đường thuộc xã Yên Than, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh (đi từ đỉnh dốc xuống và vào cua sang phải), do không làm chủ tốc độ nên khi thấy xe công vụ đi theo chiều ngược lại, Vạn đã phanh gấp khiến xe rơ-mooc văng ngang, đâm vào ô tô công vụ.

Sau khi va chạm, thùng container trên xe rơ-mooc bị rơi xuống đường và tiếp tục va chạm với ô tô khách 16 chỗ đi trên đường.

Hậu quả vụ tai nạn khiến một cảnh sát giao thông bị thương, hai xe bị hư hỏng nặng, thiệt hại trên 400 triệu đồng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đang phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ xử lý theo quy định.

NGỌC SƠN