Ngày 4-10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoà Vang, Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Thanh Thuận (26 tuổi), Nguyễn Hoàng Sang (27 tuổi, cùng ngụ phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) và Phạm Trung Hải (25 tuổi, quận Cẩm Lệ) để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng.

Hiện Phạm Trung Hải đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hòa Vang yêu cầu bị can này đến cơ quan Công an trình diện theo quy định của pháp luật.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoà Vang tống đạt các quyết định khởi tố.

Theo điều tra, Lê Thị Thanh Thuận đã đứng ra tổ chức chơi hụi với hình thức góp tiền theo ngày, theo tuần hoặc theo tháng. Chị NTTH (22 tuổi, ngụ xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang) tham gia chơi hụi của Thuận và nợ Thuận số tiền 99 triệu đồng.

Sau nhiều lần đòi nợ không được, Thuận và H đã hẹn gặp nhau để giải quyết. Thuận rủ chồng là Nguyễn Hoàng Sang và Phạm Trung Hải, Nguyễn Đức Huy, Long Nhật (chưa rõ lai lịch) cùng đi gặp H. Nhóm của Thuận sau đó đã gây rối, hành hung người nhà của H.

Liên quan đến vụ án nói trên, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoà Vang đề nghị những người liên quan liên hệ điều tra viên Lê Văn Tùng theo số điện thoại 0905131134 để cung cấp thông tin theo quy định.

Minh Trường