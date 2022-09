Khởi tố vụ án liên quan đến kít test Việt Á tại CDC Tiền Giang

(PLO)- Bốn cán bộ tại CDC Tiền Giang đã vi phạm trong việc nhận quà (là tiền) từ nhân viên của Công ty Việt Á và đã bị khai trừ Đảng....

Ngày 27-9 trao đổi với PLO, Đại tá Nguyễn Văn Nhựt, Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, xác nhận: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố vụ án về “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 222 Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Tiền Giang.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Nhựt, qua quá trình xác minh, đơn vị chức năng phát hiện có dấu hiệu vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng tại CDC Tiền Giang do đó Công an tỉnh đã khởi tố vụ án.

“Hiện Công an tỉnh chưa khởi tố bị can do đây là vụ án Công an tỉnh Tiền Giang được Bộ Công an ủy thác điều tra, xác minh, do đó việc khởi tố bị can còn phải chờ ý kiến từ phía Bộ Công an” – Đại tá Nhựt cho biết.

Trước đó, ngày 22-8, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tiền Giang có thông báo về việc xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy và các đảng viên có liên quan tại CDC Tiền Giang trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19.

UBKT Tỉnh ủy thống nhất tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm nghiêm túc đối với Đảng ủy CDC Tiền Giang; đồng thời thi hành kỷ luật bằng hình thức “Khai trừ đảng” đối với 4 cá nhân gồm: ông Nguyễn Ngọc Chơn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CDC; ông Võ Thanh Bình (Đảng viên, Bí thư Chi bộ 2, Đảng ủy CDC Tiền Giang); Triệu Vương Tuyền (Chi ủy viên Chi bộ 2, Đảng ủy CDC Tiền Giang) ; Đặng Minh Uy (Đảng viên Chi bộ 2, Đảng ủy CDC Tiền Giang).

Các đảng viên nêu trên đã có vi phạm trong việc nhận quà (tiền) từ nhân viên của Công ty Việt Á, nhưng không khai báo và nộp đúng quy định.

ĐÔNG HÀ