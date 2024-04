Không chịu đo nồng độ cồn còn đấm CSGT 09/04/2024 17:40

Chiều 9-4, một lãnh đạo Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết công an TP đang tạm giữ hình sự đối với ông Nguyễn Minh Hùng (49 tuổi, ngụ xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Ông Hùng có nồng độ cồn mức 351 mg/1 lít khí thở. Ảnh: CA

Theo thông tin ban đầu, tối 7-4, ông Hùng điều khiển xe máy 47B1-136.36 di chuyển trên tuyến quốc lộ 27 theo hướng từ TP Buôn Ma Thuột về huyện Cư Kuin.

Do ông Hùng có biểu hiện say xỉn, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đang làm nhiệm vụ tại quốc lộ 27, đoạn qua xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn. Ông Hùng không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn mà còn đấm một cán bộ CSGT... Lực lượng CSGT đã khống chế, bàn giao ông Hùng để Cơ quan CSĐT Công an TP Buôn Ma Thuột xử lý.

Làm việc với công an, ông Hùng khai nhận tối 7-4 đã uống bia ở nhà bạn. Sau khi uống bia, ông chạy xe về nhà ở huyện Cư Kuin và xảy ra vụ việc nêu trên.

Theo cơ quan công an, ông Hùng có nồng độ cồn 0,351 mg/1 lít khí thở.