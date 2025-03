Khu tái định cư Vành đai 3 TP.HCM: Niềm vui an cư của người dân Long An 05/03/2025 08:00

(PLO)- Nhiều hộ dân ở Long An phấn khởi khi được nhận lô nền và xây dựng nhà mới trong trong khu tái định cư dự án Vành đai 3 TP.HCM.

Sau nhiều tháng chờ đợi, hàng chục hộ dân tại Long An đã có thể an tâm khi được nhận lô nền và xây dựng nhà mới trong khu tái định cư thuộc dự án Vành đai 3 TP.HCM xây dựng tại ấp 3, xã Tân Bửu, huyện Bến Lức (Long An).

Video: Khu tái định cư Vành đai 3 TP.HCM tại Long An

Hiện cơ sở hạ tầng đã đồng bộ, diện tích rộng rãi, nhiều hộ gia đình đã bắt đầu an cư, mở ra một cuộc sống ổn định và tốt đẹp hơn.

Nhà mới, hy vọng mới

Ghi nhận vào ngày 5-3, khu tái định cư 3,5ha thuộc dự án Vành đai 3 đi qua tỉnh Long An đã hoàn thiện hệ thống điện, nước, giao thông, tạo điều kiện thuận lợi để người dân xây dựng nhà cửa.

Có hơn 10 căn nhà đã được xây dựng khang trang tại khu tái định cư Vành đai 3 TP.HCM. Ảnh:HD

Hiện tại, có hơn 10 căn nhà đã hoàn thành, hai căn đang xây dựng móng và tường, với diện tích trung bình từ 100-120m2. Những căn nhà mới không chỉ giúp người dân có chỗ ở khang trang mà còn mang lại sự an tâm lâu dài.

Ông Nguyễn Văn Lành trước căn nhà khang trang trong khu tái định cư. Ảnh: HUỲNH DU

Ông Nguyễn Văn Lành (75 tuổi, người dân ấp 3 xã Tân Bửu), một trong những hộ đầu tiên xây nhà tại đây, vui mừng nói: "Nhà cũ của tôi cách đây không xa, ngôi nhà cũng đã cũ và xuống cấp. Sau khi được đền bù và mua nền giá rẻ, tôi xây dựng được căn mới rộng 120m2 này, chi phí gần 2 tỷ đồng, hoàn thành ngay trước Tết Nguyên đán. Đối với tôi, đây thực sự là một niềm vui lớn."

Không chỉ riêng ông Lành, nhiều hộ gia đình khác cũng bày tỏ sự phấn khởi. Bà Huỳnh Thị Mỹ Hương, người bị ảnh hưởng bởi dự án đường Vành đai 3 ngay nút giao cầu vượt Tân Bửu, chia sẻ: "Lúc đầu vào đây ở cũng không quen nhưng từ từ có nhiều nhà cất lên tôi rất vui. Tôi mở quán bán nước nên buổi tối lên đèn thấy đẹp và có nhiều người đến ủng hộ. Căn nhà tôi mới của cũng rộng rãi, thoáng mát. Khu vực tái định cư không xa nơi ở cũ, con cháu vẫn có thể duy trì công việc, hy vọng có nhiều điều tốt trong tương lai.”

Bà Huỳnh Thị Mỹ Hường bên trong căn nhà và là quán nước giải khát tại khu tái định cư. Ảnh: HD

Khu tái định cư đã hình thành khang trang, đường xá, thiết bị đều được trang bị tốt. Tuy nhiên, do là khu dân cư mới nên vấn đề nước, điện còn nhiều hạng mục cần hoàn thiện thêm.

Chính quyền đồng hành cùng người dân

Theo ông Lê Thành Út, Chủ tịch UBND huyện Bến Lức, đến nay chính quyền đã bàn giao 51 lô nền, tạo điều kiện cho người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống. "Chúng tôi đang tích cực vận động những hộ còn vướng mắc để họ lựa chọn tái định cư vì vị trí này rất thuận lợi cho sinh hoạt và đi lại" - ông Út khẳng định.

Khu tái định cư nằm gần theo dự án đường Vành đai 3 TP.HCM đi qua địa phận tỉnh Long An. Ảnh:HD

Khu tái định cư này có tổng diện tích 3,5ha với kinh phí hơn 95 tỉ đồng do UBND tỉnh Long An phê duyệt và UBND huyện Bến Lức làm chủ đầu tư từ tháng 2-2024. Hiện có 95 hộ dân đã đăng ký nhận lô nền, dự kiến trong thời gian tới, khu dân cư sẽ ngày càng hoàn thiện và phát triển hơn.

Khu tái định cư thuộc dự án Vành đai 3 TP.HCM có diện tích 3,5ha. Ảnh: HUỲNH DU

Với những nỗ lực từ chính quyền địa phương và sự đồng lòng của người dân, khu tái định cư Vành đai 3 TP.HCM tại Long An không chỉ là nơi ở mới mà còn là biểu tượng của sự phát triển, tạo động lực để người dân yên tâm làm ăn, phát triển kinh tế và xây dựng một cộng đồng đoàn kết, văn minh.