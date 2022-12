Kiên Giang: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá, lô đề hơn 200 tỉ đồng

(PLO)- Qua kiểm tra nhanh máy tính xách tay của Tú, công an phát hiện 48 tài khoản với gần 81.000 lượt truy cập, tổng số tiền giao dịch hơn 200 tỉ đồng.

Tối 16-12, Công tỉnh Kiên Giang cho hay vừa phá thành công chuyên án “Cá độ bóng đá, số đề qua mạng”, bắt giữ nhiều đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Cụ thể chiều 14-12, Ban chuyên án đã phân công tổ công tác bất ngờ kiểm tra một căn nhà ở hẻm 1, đường Nguyễn Tuân (phường Vĩnh Quang, TP Rạch Giá). Tại đây, lực lượng công an đã bắt quả tang Phan Văn Tú (40 tuổi) cùng vợ là Ngô Phương Tuyền (39 tuổi) đang tổ chức cá độ bóng đá qua mạng trên tài khoản Master với hơn 206.000 điểm trong 22 tài khoản (ước tính tương đương hơn 10 tỉ đồng).

Tiến hành kiểm tra nhanh máy tính xách tay của đối tượng, công an phát hiện 48 tài khoản cấp Agent và có gần 81.000 lượt truy cập, với số tiền giao dịch hơn 200 tỉ đồng. Qua khám xét, Công an tạm giữ một máy tính xách tay, ba điện thoại di động, 118 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều vật dụng khác phục vụ cho việc cá độ, số đề qua mạng và nhiều tài liệu, tang vật khác.

Làm việc với công an, Tuyền thừa nhận mỗi ngày bán số lô, số đề hơn 10 triệu đồng, tính từ đầu năm 2022 đến nay, số tiền giao dịch gần 4 tỉ đồng. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam Tú về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Cũng trong trong thời gian này, Ban chuyên án đã đồng loạt phân công tám tổ công tác khác tiến hành triệu tập 10 đối tượng có liên quan về trụ sở làm việc.

Trước đó, tối 23-11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang đã bắt quả tang Nguyễn Văn Tuấn (42 tuổi, ngụ TP Rạch Giá) đang tổ chức cá độ bóng đá qua mạng với số điểm 800, tương đương 40 triệu đồng.

Qua khai thác nhanh, trên sáu máy tính để bàn ở nhà Tuấn có chứa 174 tài khoản cấp Agent, theo đó, Tuấn và những người đánh bạc đã giao dịch gần 200.000 điểm điểm, tương đương khoảng 10 tỉ đồng.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Rạch Giá đang tiếp tục điều tra làm rõ.

