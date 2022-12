Bắt kẻ thực hiện hàng loạt vụ cướp, hiếp dâm nữ sinh

Ngày 3-12, Công an tỉnh Kiên Giang cho hay đơn vị vừa phối hợp với Công an hai tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau đã bắt giữ Nguyễn Hoàng Huy (35 tuổi, quê quán ở huyện Châu Phú, tỉnh An Giang), nghi can gây ra nhiều vụ cướp và hiếp dâm học sinh cấp hai trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và các tỉnh lân cận.

Theo điều tra ban đầu, tháng 11-2022, trên địa bàn huyện Gò Quao và TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang liên tiếp xảy ra ba vụ cướp tài sản và hiếp dâm.

Qua thống kê, có sáu nữ sinh THCS đã bị đối tượng dùng hung khí khống chế lên xe, rồi chở đi đến nơi vắng để cướp tài sản và hiếp dâm.

Đại tá Diệp Văn Thế, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo xác lập chuyên án để đấu tranh.

Ngay sau đó, ban chuyên án đã phân công nhiều tổ công tác phối hợp với Công an các địa phương và các đơn vị nghiệp vụ truy bắt kẻ gây án.

Sau nửa tháng truy tìm, ban chuyên án đã xác định Huy chính là nghi can trong vụ án, đồng thời lực lượng công an cũng đã tìm được nơi ẩn náu của Huy.

Ngày 3-12, ban chuyên án đã cử tổ công tác phối hợp với lực lượng Cảnh sát hình sự Công an hai tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau bắt giữ nghi can Huy khi người này đang ẩn náu tại một phòng trọ ở phường 6, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Huy khai nhận đã gây ra ba vụ cướp tài sản và hiếp dâm sáu nữ sinh THCS trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Cụ thể, trưa 21-11, hai em D và N (cùng 11 tuổi, ngụ huyện Gò Quao) đang trên đường đi học về bằng xe đạp, đến đoạn gần kênh Mười Đờn, Huy đã dùng dao khống chế hai em để cướp hai đôi bông tai bằng vàng 18K. Sau đó, Huy bắt lên xe chở đi đến đoạn vắng thả xuống rồi bỏ đi.

Vụ thứ hai xảy ra vào trưa 27-11, trong lúc ba em học sinh trường THCS thị trấn Gò Quao đang chơi cầu lông ở sân trường, Huy chạy xe đến nói có con đang đi học thì bị người khác đánh. Đồng thời, ngỏ ý nhờ ba em này giúp đỡ.

Sau đó, Huy kêu một em lên xe để chở đi, hai em còn lại điều khiển xe đạp điện theo sau.

Khi đến khu vực vắng người, Huy dừng xe rồi dùng dao khống chế yêu cầu ba em này vào trong đám sậy để cướp một bông tai vàng 18K và một điện thoại di động. Không dừng lại, Huy còn thực hiện hành vi đồi bại với một học sinh rồi mới lên xe tẩu thoát.

Vụ thứ ba được Huy thực hiện trong chiều 27-11 tại TP Rạch Giá, cụ thể, trên đường Nguyễn Trung Trực (thuộc phường An Bình), Huy phát hiện em Q (12 tuổi) đang cùng hai người bạn đang đi học nhóm.

Ngay lập tức, Huy cầm dao đe dọa yêu cầu Q lên xe, rồi chở đến bãi đất trống gần đó để thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau khi thực hiện hành vi, Huy còn tháo lấy đôi bông tai vàng 18K của em này rồi tẩu thoát.

Ngoài ba vụ trên, Huy còn thừa nhận đã gây ra ba vụ cướp tài sản và hiếp dâm nhiều nữ sinh khác trên địa bàn các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, An Giang, cùng một vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo hồ sơ của Công an, Huy có hai tiền án về tội cướp tài sản, hiếp dâm trẻ em và dâm ô, vừa mới ra tù hồi tháng 7-2022.

Mang súng từ TP.HCM đến Kiên Giang để đòi nợ thuê (PLO)- Sau khi thực hiện một vụ hủy hoại tài sản ở TP.HCM để đòi nợ, Hoàng và Tuấn chuẩn bị nhiều "hàng nóng" đến Kiên Giang đòi nợ theo lời rủ của người quen.

CHÂU ANH