Kiên Giang: Triệt xóa đường dây cá độ bóng đá, lô đề 900 tỉ

(PLO)- Từ đầu năm 2022 đến nay, đường dây này đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc ước tính khoảng 900 tỉ đồng.

Ngày 19-12, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết Cơ quan CSĐT đang tạm giữ 11 người để tiếp tục điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Bước đầu cơ quan công an xác định người cầm đầu đường dây đánh bạc này là Bùi Minh Đà (35 tuổi, ngụ TP Rạch Giá). Số tiền đã giao dịch trong đường dây khoảng 900 tỉ đồng.

Theo thông tin ban đầu, qua nắm tình hình, Công an tỉnh Kiên Giang phát hiện trong thời gian diễn ra giải bóng đá World Cup 2022, các đối tượng sử dụng không gian mạng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc ăn thua bằng tiền dưới hình thức cá độ bóng đá, số đề với quy mô lớn.

Từ đó, Công an tỉnh Kiên Giang đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) xác lập chuyên án đấu tranh, triệt xóa.

Ngày 18-12, Ban chuyên án đồng loạt thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và triệu tập 15 người có liên quan, đồng thời, tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng.

Qua đó, công an đã thu giữ gần 156 triệu đồng tiền mặt, 17 điện thoại di động, ba máy tính cùng một số tang vật khác có liên quan.

“Đường dây sử dụng không gian mạng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc này hoạt động từ đầu năm 2022 đến nay, khối lượng giao dịch ước tính khoảng 900 tỉ đồng” - một thành viên ban chuyên án tiết lộ.

Trước đó, ngày 14-12, Công tỉnh Kiên Giang đã bắt quả tang Phan Văn Tú (40 tuổi) cùng vợ là Ngô Phương Tuyền (39 tuổi) đang tổ chức cá độ bóng đá qua mạng trên tài khoản Master, với số tiền ước tính tương đương hơn 10 tỉ đồng.

Kiểm tra nhanh máy tính xách tay của đối tượng, công an phát hiện 48 tài khoản cấp Agent và có gần 81.000 lượt truy cập, với số tiền giao dịch hơn 200 tỉ đồng.

Kiên Giang: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá, lô đề hơn 200 tỉ đồng (PLO)- Qua kiểm tra nhanh máy tính xách tay của Tú, công an phát hiện 48 tài khoản với gần 81.000 lượt truy cập, tổng số tiền giao dịch hơn 200 tỉ đồng.

CHÂU ANH