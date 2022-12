Kim may quần áo nằm sâu trong phổi bé trai 4 tuổi

(PLO)- Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 vừa phẫu thuật lấy dị vật là chiếc kim may quần áo nằm sâu trong nhu mô phổi bé trai.

Ngày 13-12, theo thông tin từ website Bệnh viện (BV) Nhi đồng 2, TP.HCM, các bác sĩ (BS) vừa phẫu thuật lấy dị vật là chiếc kim may quần áo từ trong phổi bé trai PT (4 tuổi).

Trước đó, bé T nhập viện tuyến dưới do bất cẩn té gãy xương đòn trái. Khi bé được các BS chỉ định chụp Xquang kiểm tra thì phát hiện trong lồng ngực phổi trái có dị vật. Bé được chuyển đến BV Nhi đồng 2.

Tại đây, bé được thăm khám và tiếp tục được chụp CT scan, ghi nhận dị vật hình dạng kim may áo quần nằm trong nhu mô phổi trái, xuyên từ thùy dưới lên thùy trên.

Bé T được chỉ định phẫu thuật lấy dị vật. Tuy nhiên, do vị trí của dị vật không rõ ràng và nằm sâu trong nhu mô phổi, nếu tiến hành phẫu thuật mở lồng ngực tìm dị vật thì bé phải chịu đường mổ lớn.

Do đó, ê-kíp phẫu thuật lồng ngực gồm TS-BS Vũ Trường Nhân và ThS-BS Lê Hữu Đăng đã quyết định phẫu thuật nội soi lồng ngực và tìm thấy chiếc kim nằm sâu trong nhu mô phổi, đã bị rỉ sét.

Hiện sức khỏe của bé T đã ổn định và sẽ sớm được ra viện.

Theo BS Nhân, đây là trường hợp tai nạn sinh hoạt hi hữu. Chiếc kim khâu để lâu có thể gây áp xe phổi hoặc đâm xuyên vào động, tĩnh mạch phổi mạch phổi gây chảy máu hoặc đâm thủng phế quản, vô cùng nguy hiểm tính mạng. Do đó, phụ huynh phải hết sức cẩn thận, tránh để con trẻ tiếp xúc các đồ vật thiếu an toàn, gây ra sự cố đáng tiếc.

G.THANH