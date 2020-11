100 tỉ đồng phục hồi sản xuất miền Trung

Theo thống kê từ các cơ quan chức năng, chỉ tính riêng từ ngày 6 đến 25-10 đã có 1.400 ha lúa, gần 8.000 ha hoa màu bị ngập, hư hại do mưa lũ; hơn 7.100 gia súc, hơn 920.000 gia cầm bị chết, bị lũ cuốn trôi.



Ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT), nhận định số gia cầm, gia súc bị thiệt hại ở các tỉnh miền Trung so với tổng đàn cả nước không quá nhiều nhưng cũng sẽ ảnh hưởng phần nào vì phải mất vài tháng mới có thể khôi phục lại. Trong đó, đáng chú ý là nguồn cung thịt heo đang trên đà hồi phục sau thiệt hại từ dịch tả heo châu Phi, nay lại bị thiệt hại do mưa lũ.

“Việc khôi phục cũng không thể thực hiện được ngay vì còn liên quan đến giống, chuồng trại, công tác an toàn dịch bệnh... Khả năng phải sang năm mới có sản phẩm” - ông Trọng nhấn mạnh.



Ông Phước Đoài (thôn Quảng Xá, xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh, QuảngBình) buồn bã nhìn số thóc mới thu hoạch đã ẩm mốc vì lũ. Ảnh: BÙI TOÀN

Thống kê của Bộ NN&PTNT cho thấy để khôi phục sản xuất nông nghiệp sau lũ, các tỉnh miền Trung đang cần hỗ trợ 5.600 tấn giống lúa, 225 tấn giống bắp, 44,2 tấn hạt rau giống; cùng với đó là 560.000 liều vaccine, 140.000 lít và 105 tấn hóa chất khử trùng.

Về rau xanh, nhiều hecta đã bị thiệt hại do mưa lũ dẫn đến nguồn cung bị ảnh hưởng khiến giá biến động mạnh. Đơn cử như ngày 3-11, tại thị trường Quảng Nam do thiếu hụt nguồn cung nên các mặt hàng rau xanh tăng giá 5%-15% so với ngày thường. Mặt hàng cá biển khan hiếm nên cá, tôm, cua sông tăng giá từ 10% đến 15% so với bình thường.

Nhiều người dân nuôi cá lồng bè tại các tỉnh Quảng Nam, Bình Định... cũng trắng tay sau mưa, lũ, bão. “So với các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp khác, việc khôi phục sản xuất thủy sản sau thiên tai sẽ diễn ra chậm hơn do liên quan đến chất lượng nước. Do đó, phải đợi đến khi môi trường ổn định mới khôi phục được” - ông Trần Quang Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, cho biết.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến cho biết hiện nay bộ đang tích cực vận động, huy động các nguồn hỗ trợ về giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản, thuốc, thức ăn chăn nuôi... cho người dân các tỉnh miền Trung.

Cụ thể, về giống cây trồng cho vụ đông xuân, Bộ NN&PTNT đã ký xuất từ nguồn dự trữ. Về chăn nuôi, ngoài xuất hóa chất để vệ sinh tiêu độc, tạo môi trường an toàn dịch bệnh cho phục hồi chăn nuôi thì bộ cũng huy động được hơn 1,1 triệu con giống gia cầm kèm thức ăn chăn nuôi, vaccine, thuốc thú y để tổ chức sản xuất cho bà con vùng lũ.

Về thủy sản, bộ này cũng đã huy động được giống, thức ăn chăn nuôi và thuốc sát trùng. Tính đến ngày 27-10, Tổng cục Thủy sản cho biết đã có tám doanh nghiệp cam kết sẽ hỗ trợ 170 triệu con tôm giống.

Theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, đến nay nguồn hỗ trợ của các tổ chức, đơn vị về giống, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, thuốc sát trùng... cho người dân miền Trung thông qua Bộ NN&PTNT đã đạt khoảng 100 tỉ đồng.

“Chăn nuôi gia cầm sẽ được chú trọng vì có chu kỳ sản xuất ngắn, từ nay đến tết Nguyên đán sẽ có sản phẩm. Như vậy, người dân có sinh kế và có kết quả tái sản xuất cho những chu kỳ sau” - ông Tiến nhấn mạnh.