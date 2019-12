11 tháng, TKV đạt doanh thu hơn 120.000 tỉ đồng

Ông Đặng Thanh Hải (thứ hai từ phải qua), Tổng giám đốc TKV kiểm tra sản xuất tại Công ty Than Uông Bí (Quảng Ninh).



Tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết 11 tháng qua, TKV đã sản xuất 37 triệu tấn, đạt 92% kế hoạch năm, tăng 3 triệu tấn so với cùng kỳ. Than tiêu thụ đạt 40,85 triệu tấn, bằng 97% kế hoạch và bằng 110% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, than tiêu thụ trong nước đạt 40,21 triệu tấn, bằng 100% kế hoạch năm. Riêng than cấp cho điện đạt 32,71 triệu tấn, tăng 24% so với cùng kỳ, tương ứng tăng 6,4 triệu tấn. Sản xuất Alumin quy đổi đạt 1,26 triệu tấn, đạt 97% kế hoạch năm. Sản xuất điện đạt 8,88 tỉ kWh, đạt 93% kế hoạch năm và bằng 104% so cùng kỳ.

Doanh thu toàn tập đoàn 11 tháng ước đạt 120.158 tỉ đồng, bằng 94% kế hoạch năm. Năng suất lao động cũng tăng 7% so với thực hiện năm 2018. Đây là kết quả của sự cố gắng nỗ lực trong chỉ đạo điều hành của tập đoàn, các ban chuyên môn và sự quyết liệt triển khai của các đơn vị.

Theo TKV, tính đến tháng 11, toàn tập đoàn có 97.021 người, giảm 1.354 người so với đầu năm; trong đó khối hầm lò tăng 441 người, khối lộ thiên giảm 131 người, các đơn vị còn lại giảm 1.664 người. Thu nhập trung bình tập đoàn là 11,86 triệu đồng/người/tháng, bằng 104,9% kế hoạch và bằng 104% so với thực hiện năm 2018; trong đó thu nhập khối sản xuất than là 13,012 triệu đồng/người/tháng, bằng 107,4% kế hoạch và bằng 106,6% so với thực hiện năm 2018.

Về kế hoạch tháng 12, ông Đặng Thanh Hải, Tổng giám đốc TKV, yêu cầu các đơn tiếp tục duy trì nhịp độ sản xuất và tốc độ tăng trưởng, phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu năm 2019 đã đề ra; đó là sản xuất 40,5 triệu tấn than, tiêu thụ 45 triệu tấn.

Bên cạnh đó, ông Hải cũng đề nghị các đơn vị thực hiện tốt công tác chăm lo người lao động, xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết năm 2019 và hội nghị người lao động năm 2020. Ngoài ra, các đơn vị chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, bảo vệ tài nguyên trong ranh giới mỏ, kiên quyết chống thất thoát than từ bên trong mỏ, siết chặt quản lý than đầu nguồn.