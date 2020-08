660 triệu thanh niên bị ảnh hưởng việc làm do dịch COVID-19

Dự báo, 13 quốc gia trong khu vực châu Á và Thái Bình Dương sẽ gánh chịu mức tổn thất 10 đến 15 triệu việc làm cho thanh niên (tương đương với việc làm toàn thời gian) trong năm 2020. Ở Campuchia, Fiji, Nepal, Pakistan, Philippines và Thái Lan, ước tính tỉ lệ thất nghiệp của thanh niên sẽ tăng ít nhất gấp đôi so với số liệu ước tính năm 2019. Một trong những nguyên do mà thanh niên trong khu vực phải đối mặt với những gián đoạn thị trường lao động và tổn thất việc làm lớn hơn so với người trưởng thành là gần một nửa trong số họ (hơn 100 triêu người) đã làm việc trong bốn lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề là: lĩnh vực thương mại bán buôn bán lẻ và sửa chữa; sản xuất; dịch vụ thuê mướn và kinh doanh; dịch vụ lưu trú và ăn uống.