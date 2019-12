Amazon sẽ mở 'sạp' chuyên bán hàng Việt Nam?

Tại “Hội nghị thương mại điện tử xuyên biên giới” do Amazon Global Selling tổ chức ngày 4-12 vừa qua, ông Đỗ Thắng Hải (Thứ trưởng Bộ Công Thương) cho hay thông qua quá trình hợp tác với Amazon, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ xuất khẩu qua thương mại điện tử đã có khoảng 50% doanh nghiệp/105 doanh nghiệp tham gia, sau sáu tháng triển khai đã bán được hàng trên nền tảng này.

Bộ Công Thương kỳ vọng sẽ kết hợp cùng Amazon sớm hỗ trợ thiết lập xây dựng một chuyên trang riêng dành cho hàng hóa Việt Nam.



Ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương, kỳ vọng sẽ thành lập một chuyên trang bán hàng Việt Nam trên sàn thương mại điện tử Amazon.

Theo đó, nếu tập hợp được số lượng doanh nghiệp, nhãn hàng đủ lớn, tức khoảng vài chục đến vài trăm nhãn hàng trong mỗi nhóm sản phẩm thì có thể triển khai xây dựng chuyên trang cho hàng Việt. Với chuyên trang này sẽ mở ra cho doanh nghiệp Việt cơ hội quảng bá sản phẩm chất lượng, từ đó nâng tầm uy tín.

Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, cũng tiết lộ phía Amazon cũng tỏ thiện chí về đề xuất này. Tuy nhiên, để làm chuyên trang thì phải có số lượng nhà bán hàng đủ lớn, nếu không kết quả sẽ không được như mong đợi.

Tại buổi hội thảo, phía Amazon cho biết sẽ mở rộng thêm thị trường Singapore với sự ra mắt của Amazon Singapore. Như vậy, với những nhà bán hàng Việt trên sàn thương mại điện tử này sẽ có thêm một thị trường quốc tế để xuất khẩu hàng hóa.

"Đây là những nỗ lực không ngừng của Amazon để đưa đến cho người bán hàng Việt Nam nhiều cơ hội xuất khẩu trực tuyến hơn” - đại diện Amazon nói. Vị này cũng nhận định Singapore là thị trường gần với Việt Nam và là một thị trường năng động, doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam có thể thử nghiệm kỹ năng bán hàng, từ đó tạo tiền đề cho hoạt động xuất khẩu trực tuyến được tốt hơn.

Cũng trong ngày 4-12, Bộ Công Thương và Amazon Global Selling đã ký ghi nhớ hợp tác giai đoạn tiếp theo, tập trung vào các nội dung như tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ xuất khẩu qua thương mại điện tử, phát triển thương hiệu Việt trên nền tảng Amazon, cũng như tổ chức các chương trình đào tạo về bán hàng xuyên biên giới.

Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương, cho biết: “Thương mại điện tử xuyên biên giới đem lại những ảnh hưởng tích cực tới nền kinh tế xuất khẩu Việt Nam nói chung và sự phát triển của doanh nghiệp Việt nói riêng. Việc triển khai thỏa thuận hợp tác chiến lược sẽ tạo nền móng cho những kế hoạch chiến lược dài hơn giữa Cục Xúc tiến thương mại và Amazon Selling trong tương lai”.



Cũng trong khuôn khổ của hội nghị diễn ra triển lãm “Mỗi làng nghề một sản phẩm - One Village One Product” trình bày các mặt hàng “Made in Vietnam” chất lượng cao như cà phê, trà, đồ dệt may, thủ công mỹ nghệ, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, làm đẹp, cũng như các sản phẩm văn hóa truyền thống như áo dài, nón lá, nhạc cụ dân tộc… Trong những sản phẩm này, đồ dệt may, da, giày, đồ thủ công và các sản phẩm tiêu dùng rất được ưa chuộng trên thị trường của Amazon.