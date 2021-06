Chưa dừng hoạt động nhưng phải giảm quy mô sản xuất Theo bà Lý Kim Chi, Chủ tịch Hội Lương thực Thực phẩm TP.HCM, dưới ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, từ đầu năm đến nay, giá nguyên liệu đầu vào của ngành chế biến thực phẩm từ nội địa đến nhập khẩu đều tăng mạnh. Chính điều này khiến các công ty trong ngành đã khó vì dịch COVID-19 nay càng khó hơn. Đơn cử như các loại gia vị phụ gia nhập khẩu tăng 5%-10%, nguyên vật liệu ngành nhựa phục vụ sản xuất tăng 15%-70%, bao bì tăng 10%-15%, găng tay cao su tăng 300%... “Ngoài ra, giá xăng nhập khẩu lại tiếp tục tăng đẩy giá xăng trong nước tăng, khiến các chi phí đi kèm tiếp tục nhích lên. Tất cả yếu tố này đã làm tăng cao chi phí sản xuất các sản phẩm đầu ra chủ lực của ngành chế biến thực phẩm từ trứng, thịt heo, thịt gà, thủy sản…” - bà Chi nói. Theo Hội Lương thực Thực phẩm TP.HCM, đến thời điểm này, ngành chế biến thực phẩm TP.HCM chưa có DN nào dừng hoạt động hẳn nhưng đã giảm sản lượng sản xuất. Chỉ số giá tiêu dùng đang đi lên Tổng cục Thống kê vừa công bố báo cáo cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 tăng 0,16% so với tháng trước, tăng 1,43% so với tháng 12-2020 và tăng 2,9% so với tháng 5-2020. Giá xăng dầu tăng theo giá thế giới; giá hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng do giá nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào tăng; giá điện, nước sinh hoạt tăng theo nhu cầu tiêu dùng là những nguyên nhân chính làm CPI tháng 5 tăng. Đáng chú ý, so với tháng trước, có tám nhóm hàng tăng giá và ba nhóm giảm giá. Cụ thể, nhóm giao thông có mức tăng so với tháng trước cao nhất với 0,76%; nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,4%; nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,04%. Đối với nhà ở và vật liệu xây dựng, nhóm này tăng do giá thép, cát, xi măng tăng khi giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, dẫn đến giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng 2,93%. Giá dịch vụ sửa chữa nhà ở cũng tăng 0,45% do nhu cầu sửa chữa nhà tại một số địa phương tăng. Chỉ số giá điện, nước sinh hoạt cũng lần lượt tăng 2,54% và 1,27% do nhu cầu sử dụng cao.