Theo quan niệm dân gian, mua vàng và trang sức vàng bạc đá quý trong ngày Thần tài (mồng 10 tháng Giêng âm lịch hàng năm), chủ nhân sẽ được phúc lộc, sung túc, may mắn cả năm.



Vì thế từ lâu cứ vào ngày mồng 10 tháng Giêng âm lịch, người dân lại tấp nập đi mua vàng và trang sức để đón lộc, cầu may cho cả năm sung túc, hạnh phúc đong đầy...

Nhiều năm gần đây, vào ngày Vía thần tài, người dân ngoài chọn nhẫn tròn trơn và vàng miếng thì nhiều người còn thường chọn mua các sản phẩm trang sức bằng vàng ta, vàng tây, bạc gắn đá ngọc quý thiên nhiên để cầu tài, cầu lộc và mong may mắn cho cả năm.

Anh Nguyễn Long (Ba Đình, Hà Nội) cho biết, hàng năm anh đều mua vàng lấy may trong dịp đầu năm. Tuy nhiên, năm nay ngày Thần tài trùng với ngày Valentine nên anh quyết định mua thêm đôi nhẫn vàng tặng vợ sắp cưới.

Là doanh nghiệp trang sức được ưa chuộng ở Hà Nội, năm nay, Bảo Tín Minh Châu đã chế tác và tuyển chọn rất nhiều sản phẩm được người dân đặc biệt tín nhiệm trong ngày vía thần tài những năm trước. Đó là trang sức vàng ta, vàng tây đặc sắc như: Mặt dây thần tài – rước tài đón lộc; mặt dây hình các con giáp - hộ mệnh bình an.

Đặc biệt, Bảo Tín Minh Châu đã chế tác và tuyển chọn nhiều sản phẩm trang sức hình LINH GIÁP HỢI như: Đĩnh vàng kim hợi – No đủ quanh năm, an nhàn hạnh phúc; Kim hợi tượng vàng – Đón lộc xuân sang- An khang thịnh vượng; Nhẫn kim tiền kim hợi – May mắn, an nhàn, sung túc cả năm;…

Bên cạnh đó, Bảo Tín Minh Châu cũng đã chuẩn bị rất nhiều sản phẩm nhẫn tròn trơn Vàng rồng Thăng Long các bản vị 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ, 3 chỉ, 5 chỉ, 10 chỉ để đáp ứng tốt nhất nhu cầu mua vàng lấy may của ngườ tiêu dùng.

Bà Trần Như My, Giám đốc Kinh doanh Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI cho biết, năm nay doanh nghiệp này sẽ tung ra thị trường 300.000 sản phẩm vàng các loại, phục vụ nhu cầu của người dân.

Các sản phẩm được khách hàng hướng tới nhiều nhất trong dịp vía Thần Tài vẫn là đồng vàng ép vỉ 999.9 đẹp mắt, giàu ý nghĩa như Kim Hợi Phát Lộc, Kim Hợi Chiêu Tài, Kim Thần Tài… với trọng lượng nhỏ từ 0,5 chỉ - 1 chỉ cho đến 2 chỉ - 5 chỉ.

Khác với mọi năm, ngày vía Thần Tài 2019 lại trùng với ngày lễ tình nhân. Do vậy nhu cầu mua vàng của người dân dự báo tăng từ 20% – 30% so với năm trước. Đại diện DOJI chia sẻ, ngay từ ngày mùng 7 Tết, các cửa hàng vàng mở cửa trở lại đã có lượng khách đến giao dịch tăng đột biến.

“Mọi năm phần đa người dân thường đợi đến ngày mùng 10 mới đi mua vàng. Tuy nhiên năm nay chúng tôi nhận được nhiều đơn hàng từ sau Tết, có rất nhiều đơn hàng là quà tặng Valentine”- Vị này tiết lộ.

Bà Trần Như My cho biết, để đảm bảo số lượng sản phẩm vàng bán ra trong dịp 14-2, DOJI triển khai các biện pháp giúp người dân mua vàng được an toàn, nhanh chóng và thuận lợi như: tăng số lượng quầy giao dịch ở mỗi cửa hàng, thắt chặt công tác an ninh, hệ thống chăm sóc khách hàng được chú trọng …

Công ty vàng bạc đá quí Sài Gòn – SJC cũng tung ra sản phẩm đặc biệt có hình tượng heo vàng SJC 2019 có rất nhiều kích cỡ, từ 1 chỉ cho đến 1 lượng, 2 lượng và 5 lượng. Ngoài ra, series vàng may mắn SJC 2019, công ty này còn có nhiều sản phẩm với hình tượng may mắn đem lại tài lộc như tượng Phúc - Lộc - Thọ, sản phẩm 12 con giáp, hoặc phù điêu Thần Tài may mắn cầu mong vạn sự như ý ...

“Thông qua kênh bán sỉ là các tiệm vàng, dự kiến doanh thu bán sỉ những sản phẩm vàng trong ngày thần Tài sẽ tăng hơn 200% so với cùng kỳ năm 2018", lãnh đạo một công ty cho biết.

Đáng chú ý từ ngày 7 Tết đến nay, do nhu cầu vàng trọng lượng nhỏ lẻ tăng cao nên giá vàng nữ trang, vàng nhẫn phần lớn đều bị đẩy giá tăng cao hơn vàng miếng SJC. Điều bất thường này chỉ xảy ra trong những dịp cận ngày Vía Thần tài. Bởi lẽ nguyên tắc là giá vàng nữ trang bao giờ cũng thấp hơn so với giá vàng miếng, do những điểm giao kết như móc khóa trên sản phẩm nữ trang chỉ làm bằng vàng 99% trở xuống...

Mặc dù không tiết lộ về doanh thu thực tế trong dịp Thần Tài, nhưng vị lãnh đạo của một công ty sản xuất và kinh doanh vàng lớn nhất nhì cả nước bật mí thì chỉ tính riêng trong khoảng 3 tuần trước tết 2019, trung bình mỗi ngày đêm, công nhân của công ty này phải gia công khoảng 700 lượng vàng/ngày. Từ mồng 4 Tết trở lại đây thì số lượng sản phẩm gia công lên đến 1.000 lượng/ngày. Tính chung chỉ trong vòng một tháng qua, đơn vị này đã gia công tới 21.000 lượng vàng. Điều này cho thấy nhu cầu mua vàng đầu tư, tích trữ của người dân vẫn còn rất lớn.