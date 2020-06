Big C Miền Đông ở quận 10 sẽ không đóng cửa trả mặt bằng

Trước đó, Tập đoàn Central Retail cho biết “rất lấy làm tiếc thông báo đến quý khách hàng, quý đối tác việc chi nhánh Big C Miền Đông buộc phải đóng cửa trong vòng 20 ngày tới (tức 21-6) do chúng tôi không thể đạt được các yêu cầu về giá thuê mới từ bên cho thuê". “Tuy nhiên, các đề xuất mới của bên cho thuê khiến chúng tôi không thể thực hiện được cam kết giá thấp cho người tiêu dùng. Do vậy, chúng tôi phải dừng hoạt động chi nhánh Big C Miền Đông. Nhân viên của chúng tôi tại đây sẽ được điều chuyển đến làm việc tại các chi nhánh khác…” đại diện Central Retail nói.