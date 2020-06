Bất đồng về giá thuê mặt bằng, Big C miền Đông đóng cửa

Ngày 2-6, Tập đoàn Central Retail cho biết từ ngày 21-6 siêu thị Big C Miền Đông tại 268 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10 (TP.HCM) sẽ đóng cửa do không đạt được thỏa thuận về giá thuê mới từ bên cho thuê.



Theo đại diện Central Retail đơn vị quản lý vận hành Big C, trước tác động từ dịch COVID-19, đơn vị đã cố gắng thỏa thuận gia hạn hợp đồng thuê với bên cho thuê, nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh, phục vụ khách hàng với tiêu chí về chính sách giá tốt nhất, chất lượng hàng hóa tươi mới nhất, đặc biệt là hỗ trợ người dân trong giai đoạn hậu đại dịch.

“Tuy nhiên, các đề xuất mới của bên cho thuê khiến chúng tôi không thể thực hiện được cam kết giá thấp cho người tiêu dùng. Do vậy, chúng tôi phải dừng hoạt động chi nhánh Big C Miền Đông. Nhân viên của chúng tôi tại đây sẽ được điều chuyển đến làm việc tại các chi nhánh khác” - đại diện Central Retail nói.

Từ 21-6, Big C Miền Đông sẽ đóng cửa



Đại diện Central Retail cũng cho biết, đơn vị sẽ cố gắng giảm thiểu những bất tiện cho khách hàng thân thiết nhiều năm qua của Big C Miền Đông bằng cách tiếp tục phục vụ khách hàng qua dịch vụ mua hàng và giao hàng tận nơi qua đường dây nóng 1900 1880, hoặc qua các ứng dụng mua hàng online như Chopp và GrabMart.



Bên cạnh đó, dù Big C Miền Đông ngưng hoạt động, song khách hàng thân thuộc của của Big C Miền Đông có thể dễ dàng trải nghiệm và mua sắm tại các cửa hàng khác của Big C như Big C Trường Chinh, Big C Âu Cơ, Big C Phú Thạnh, Big C Gò Vấp.... và đại siêu thị GO! trong cùng hệ thống của Central Retail tại Việt Nam.