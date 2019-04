CEO Vissan cảnh báo 'heo sẽ khan hiếm, cạn kiệt'

Ngày 11-4, Công ty Cổ phần Việt Nam kỹ nghệ súc sản Vissan tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Ông Nguyễn Ngọc An, Tổng giám đốc công ty Vissan cho biết, năm 2018 giá heo hơi biến động tăng liên tục, giá heo hơi bình quân công ty mua vào tăng 48,8% so với năm 2017. Tình hình kinh doanh thực phẩm tươi sống gặp nhiều khó khăn do giá nguyên liệu đầu vào tăng dẫn đến giá bán tăng, lượng khách hàng giảm. Thị phần thực phẩm tươi sống chia sẻ bởi nhiều đối thủ kinh doanh cùng ngành tại kênh hiện đại, kênh truyền thống.

Tuy nhiên, công ty đã tăng cường kiểm soát chặt chẽ nguyên liệu đầu vào, tiết kiệm trong sản xuất, kinh doanh….Kết thúc năm 2018, tổng doanh thu mạng lưới đạt 4.466 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2017, hoàn thành 97% so với kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 175 tỷ đồng, hoàn thành 98% so với kế hoạch, tăng 6% so với năm 2017.

Ông An cho biết năm 2019, dự báo nguồn heo trong nước thiếu ổn định do tình hình dịch bệnh lở mồm long móng lan rộng, bệnh dịch tả heo châu Phi bùng phát tại một số tỉnh... dẫn đến việc giảm nguồn cung ứng thịt heo trên thị trường, nguồn heo sẽ khan hiếm, cạn kiệt. Do đó, việc cung ứng thịt heo trên thị trường sẽ sụt giảm nghiêm trọng, người tiêu dùng sẽ thay đổi thói quen tiêu dùng.



Năm 2017 Vissan tham gia giải cứu heo khi giá heo rớt thê thảm.

Ông An phân tích năm 2017 là năm “giải cứu” đàn heo, suốt năm 2017 người chăn nuôi giảm đàn nhiều, đến quý 2-2018 đàn heo vẫn thiếu hụt và suốt năm 2018 giá heo hơi đã tăng. Khi đàn heo chưa phục hồi lại diễn ra dịch tả heo châu Phi.



Dù thời gian qua cùng với việc thiếu hụt đàn heo nhưng giá không cao vì người dân hoang mang về bệnh dịch tả heo châu Phi, đã quay lưng với thịt heo Vissan cảm nhận rõ việc này khi từng bị các bếp ăn tập thể từ chối. Nhưng thời điểm này giá heo hơi bắt đầu nhích lên và dự báo từ này đến cuối năm giá heo hơi sẽ tăng cao.

“Khi đặt vấn đề tăng trưởng năm 2019 chúng tôi hết sức thận trọng vì trong điều kiện mà Việt Nam đang bị dịch tả heo châu Phi, ảnh hưởng đến nguồn nguyên liệu. Nhưng cổ đông yên tâm vì Vissan đã xây dựng kịch bản cho việc nhập thịt heo đông lạnh từ nước ngoài về để đảm bảo đúng các mục tiêu đề ra”, đại diện Vissan cho hay.

Ngoài ra Vissan dự kiến phát triển các sản phẩm thịt heo thảo mộc (Vis-trace); phát triển thịt tươi đóng gói bằng nhiều hình thức khác nhau. Nghiên cứu các sản phẩm mới với thành phần nguyên liệu chính là bò, gà,… thay thế cho nguyên liệu heo do nguồn heo khan hiếm

Một số nhà phân phối và cổ đông cũng chỉ ra hiện nay thị trường có những sản phẩm bao bì na ná như Vissan hay việc người tiêu dùng vẫn gặp các sản phẩm bị lỗi… Công ty làm sao bảo vệ thương hiệu cũng như quyền lợi người tiêu dùng khi gặp những trường hợp này?

Ông An cho biết, đối với bất cứ nhà sản xuất nào nhất là ngành thực phẩm khi phân phối hàng hóa ra thị trường khó có thể nào tránh được việc sản phẩm bị lỗi… Thời gian qua, rải rác công ty Vissan cũng nhận được phản ánh từ người tiêu dùng về sản phẩm lỗi và theo thống kê của Vissan nguyên nhân là do lưu thông hàng hóa.

“Chúng tôi tiếp nhận và cùng làm việc với khách hàng để biết nguyên nhân từ đâu để người tiêu dùng yên tâm. Nếu lỗi đó không phải sản xuất mà từ bên ngoài, công ty nhìn nhận đó là trách nhiệm của mình”, ông An nói.

Mặt khác, ông An cho biết khi đưa sản phẩm mới ra thị trường, Vissan đều có đăng kí với Cục Sở hữu trí tuệ. Nếu có bất kỳ sự xâm phạm nào liên quan đến hình ảnh, thương hiệu… Vissan sẽ thực hiện các giải pháp để bảo vệ Vissan cũng như quyền lợi của cổ đông.