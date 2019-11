Chợ online bội thu khủng trong ngày độc thân 11-11

Xuất phát từ Trung Quốc nhưng ngày lễ Độc thân 11-11 lại nhanh chóng trở thành ngày hội mua sắm trực tuyến lớn nhất trong năm tại Việt Nam. Trong ngày lễ này, các nhãn hàng kết hợp cùng các sàn thương mại điện tử (TMĐT) tung ra các đợt khuyến mãi khủng lên đến 90% cùng hàng loạt các ưu đãi như chơi trò chơi có mã giảm giá, miễn phí vận chuyển…

Đại diện Shopee cho biết chỉ trong một ngày 11-11, số hàng hóa bán ra đạt 70 triệu sản phẩm, tăng gấp ba lần số đơn hàng bán ra trong giờ đầu tiên so với năm 2018. Năm ngoái sàn này công bố đã đạt hơn 11 triệu đơn hàng giao dịch trong ngày 11-11, tăng khoảng 4,5 lần so với cùng kỳ năm trước và 24 lần so với 2016.

Báo cáo này cũng thông tin các thương hiệu và nhà bán hàng trên Shopee đã ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc về doanh số bán hàng. Cụ thể tổng đơn đặt hàng trung bình tăng hơn 1,731 lần và tổng lượt truy cập trung bình tăng vượt bậc hơn 1,626 lần.

Điều đặc biệt, theo báo cáo của Shopee, trong đợt siêu giảm giá năm nay, người dùng nam giới và người dùng lớn tuổi là hai đối tượng mua sắm nhiều hơn cả.

Ông Pine Kyaw, Giám đốc điều hành Shopee Việt Nam, cho hay: “Chúng tôi sẽ tiếp tục địa phương hóa hiện tượng mua sắm 11-11 toàn cầu cho người dùng tại các khu vực của Shopee và hy vọng sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong các năm tiếp theo".

Trong khi đó Lazada - đứa con của Alibaba - cha đẻ của ngày 11-11 cũng ghi nhận những con số kỷ lục khi chỉ trong 1 giờ đầu số lượng người mua, người bán và số lượng đơn hàng xuất đi tăng gấp đôi so với mua giảm giá năm 2018.

“Chỉ trong một ngày, 1 triệu tã em bé được bán thành công, lượng nước giặt bán ra đủ để 1,5 triệu hộ gia đình sử dụng và lượng sữa bán ra cũng đủ cho nửa triệu người lớn sử dụng”, đại diện Lazada thống kê nhanh những con số ấn tượng.

Theo đó ba ngành hàng có doanh số tăng trưởng ấn tượng so với ngày thường được thống kê bao gôm thiết bị di động, mẹ - bé và đồ dùng gia đình. Lazada cũng cho hay dù mới ra mắt dịch vụ điểm nhận hàng, nhằm giúp khách hàng nhận sản phẩm một cách thuận tiện và chủ động hơn, ngoài phương thức nhận hàng tại nhà hay văn phòng bình thường nhưng số lượng đơn hàng nhận qua hệ thống này tăng 30 lần so với ngày thường.



Người tiêu dùng tỏ ra hứng thú trước ngày hội mua sắm 11-11. Ảnh: Thu Hà

Không đứng ngoài cuộc chơi Tiki, một sàn TMĐT nội địa sở hữu 6 triệu sản phẩm, cũng cho biết tính riêng ngày 11-11, số lượng đơn hàng và khách hàng trên Tiki gấp bốn lần so với ngày thường, lượng truy cập cũng nhảy vọt lên ba lần.

Tiki cho biết: “Lượng đơn hàng trong 2019 đã tăng gấp 2,5 lần so với năm 2018. Đồng thời, ở mỗi ngành hàng điển hình cũng hé lộ những thương hiệu dẫn đầu như Samsung (Điện tử), Huggies (Mẹ và Bé), Lock&Lock (Nhà cửa Đời sống), Ariel (Hàng tiêu dùng), La Roche-Posay (Làm đẹp), thẻ game Garena (Dịch vụ số). Riêng ở ngành Sách, “Nóng giận là bản năng, tĩnh lặng là bản lĩnh” chính là cuốn sách bán chạy nhất trong dịp này”...

Để đạt những con số ấn tượng trên, Tiki cũng đã bỏ ra một khoản chi phí lớn cho những chiến dịch quảng cáo trên mạng xã hội Facebook, Youtube đến Instagram, TikTok… và cả những quảng cáo ngoài trời, quảng cáo tại rạp chiếu phim, truyền hình,…

Ông Bùi Ngọc Hiển, Giám đốc Thương hiệu và Truyền thông, cho biết Tiki sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc đa dạng hóa sản phẩm trên sàn để đáp ứng được nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng.

Số liệu thống kê từ nền tảng tiếp thị trực tuyến Criteo quý IV hằng năm là cao điểm mua sắm tại Việt Nam với nhiều ngày hội như 10-10, ngày độc thân 11-11, Black Friday, Cyber Monday, 12-12. Đây cũng là điểm để các sàn TMĐT bức tốc giành thị phần trong nền kinh tế số đầy tiềm năng này.