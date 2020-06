Công ty Việt tặng 1,3 triệu khẩu trang cho người Mỹ

Cuối tuần qua, tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã diễn ra buổi lễ trao tặng vật tư y tế của các doanh nghiệp Việt Nam gửi tặng nhân dân Hoa Kỳ.

Lô hàng trao tặng gồm gần 1,3 triệu khẩu trang và gần 100.000 đôi tất chống trượt của các Công ty May mặc Dony, Tập đoàn SENGROUP, Tập đoàn AIC, Công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng, Công ty OneStep Vietnam, Công ty Oxalis Adventure, Hội từ thiện Tường Nguyên và một số đơn vị khác.

Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI cho biết, từ đầu tháng 4, Đại sứ quán Hoa Kỳ và VCCI hợp tác chặt chẽ để hỗ trợ chương trình tiếp nhận viện trợ vật tư y tế từ các công ty Việt Nam gửi cho nhân dân Hoa Kỳ.

Lô hàng viện trợ lần này so với nhu cầu về khẩu trang và vật tư y tế của Hoa Kỳ là rất nhỏ nhưng đó là nghĩa cử tốt đẹp của các doanh nhân và các tổ chức Việt Nam gửi tới nhân dân Hoa Kỳ.



Ông Phạm Quang Anh, Giám đốc công ty TNHH May mặc Dony và ông Daniel J. Kritenbrink, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam (phải) tại Lễ trao vật tư y tế

Là một trong những doanh nghiệp góp vật tư y tế tặng cho nhân dân Hoa Kỳ, ông Phạm Quang Anh, Giám đốc công ty TNHH May mặc Dony cho biết, trong bối cảnh trang thiết bị phục vụ phòng chống dịch khan hiếm, với thế mạnh sản xuất hàng may mặc, công ty quyết định tập trung sản xuất khẩu trang vải kháng khuẩn kháng giọt bắn, tuân thủ các quy tắc trong y tế về vô trùng tuyệt đối, an toàn...

Khi dịch bệnh lan nhanh trên thế giới, với mong muốn đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng quốc tế, công ty quyết định dành tặng 100.000 khẩu trang kháng khuẩn kháng giọt bắn Dony Mask cho người dân Mỹ.

Theo ông Anh, thời gian vừa rồi là dịp để Việt Nam phát huy thế mạnh của mình trong ngành dệt may, tạo doanh thu và việc làm. Đồng thời là dịp các DN Việt quảng bá thương hiệu, uy tín,….đến đông đảo đối tác, khách hàng quốc tế, cơ hội hợp tác với nhiều đối tác lớn.