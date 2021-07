Lập hai tổ công tác đảm bảo cung ứng hàng hóa cho phía Nam Ngày 18-7, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan đã ký quyết định thành lập tổ công tác chỉ đạo sản xuất, kết nối cung ứng tiêu thụ nông sản tại các tỉnh, TP phía Nam trong điều kiện dịch COVID-19. Tổ công tác này sẽ phối hợp với các bên liên quan thúc đẩy sản xuất, thu hoạch nông sản, đảm bảo nhu cầu tiêu thụ nông sản tại các địa phương. Trước đó, ngày 17-7, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã quyết định thành lập tổ công tác tiền phương về đảm bảo hàng hóa thiết yếu cho TP.HCM và các tỉnh phía Nam. Chiều cùng ngày, tổ công tác đã có mặt tại TP.HCM để theo dõi, nắm bắt nhu cầu hàng hóa thiết yếu của người dân tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam. Dân tại nhiều địa phương đổ xô đi mua hàng

Ngay khi có thông tin Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giãn cách xã hội, người dân tại TP Cà Mau đã đổ xô đi mua hàng hóa dự trữ. Ghi nhận tại các siêu thị, chợ cho thấy người dân chen chúc đi mua rau củ, thịt, cá. Ở các cửa hàng bách hóa trong toàn TP, khách đông bất thường. Do sức mua tăng cao nên nhiều loại mặt hàng tăng giá đáng kể, nhất là các mặt hàng tươi sống, thực phẩm, rau củ quả. Tương tự, sau khi UBND tỉnh An Giang thông báo sẽ thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đối với chín huyện, TP, người dân đã đổ xô đi mua hàng hóa tích trữ. Tại Hậu Giang, Bến Tre, trước giờ giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, người dân cũng kéo nhau đi mua hàng hóa thực phẩm, rau củ quả về tích trữ, bất chấp tập trung đông người nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, ngay sau đó lãnh đạo các địa phương đã lên tiếng trấn an nên mọi chuyện ổn định trở lại.TR.V - ĐH