Doanh thu khách sạn cải thiện nhờ cách ly có thu phí

Theo Tổng cục thống kê, khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 10 đạt 14,8 nghìn lượt người, giảm 99,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng, khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 3,8 triệu lượt, giảm 73,8% so với cùng kỳ năm trước. Khách đến từ các thị trường chính đều giảm mạnh như Trung Quốc đạt 943,9 nghìn lượt người; Hàn Quốc 833,2 nghìn lượt người; Nhật Bản 203,7 nghìn lượt người, giảm 74,1%... Khách đến từ châu Âu ước đạt 669,5 nghìn lượt người, giảm 62% so với cùng kỳ năm trước.