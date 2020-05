Đón doanh nghiệp lớn Mỹ, Hàn rời Trung Quốc sang Việt Nam

Nhiều nước nhanh chân hơn Theo một nghiên cứu vào đầu tháng 4 của hãng nghiên cứu thị trường Harris Polling (Mỹ), 70% người Mỹ cho rằng các công ty Mỹ nên thu hẹp quy mô sản xuất tại TQ. Các tổ chức như JETRO (Nhật) hay AT Kearney (Mỹ) đều dự đoán rằng VN sẽ là một trong những nước hưởng lợi từ xu hướng dịch chuyển sản xuất khỏi TQ. Đáng chú ý, Mỹ đang nỗ lực thiết lập một “Mạng lưới thịnh vượng kinh tế” gồm một nhóm các đối tác đáng tin cậy như Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, VN và New Zealand. Mục tiêu của mạng lưới này là để thúc đẩy một chương trình nghị sự nhằm giảm sự lệ thuộc vào TQ trong việc đảm bảo nguồn cung, nhất là trong các trường hợp khẩn cấp.

Muốn thu hút được các công ty lớn, công nghiệp phụ trợ tại Việt Nam như điện tử phải phát triển. Trong ảnh : Lắp ráp điện tử tại một công ty. Ảnh: QH Đây được xem là cơ hội vàng để VN mời gọi các tập đoàn lớn thế giới vào đầu tư vì họ có công nghệ hiện đại, cách làm việc khoa học. Tuy nhiên, nhiều nước đã nhanh chân tung ra các chương trình ưu đãi đặc biệt để thu hút các tập đoàn tháo chạy khỏi TQ. Đơn cử Ấn Độ đã công bố hàng loạt chính sách ưu đãi về thuế, hạ tầng để lôi kéo trên 1.000 công ty nước ngoài, đa số là Mỹ đang có chuỗi cung ứng ở TQ. Các công ty này nằm trong các lĩnh vực điện tử, điện thoại di động, thiết bị y tế, dệt may. Thái Lan cũng đưa ra hàng loạt chính sách thu hút đầu tư mới về thuế, sửa đổi Luật Kinh doanh nhằm nới lỏng quy định với đầu tư nước ngoài. Không đứng ngoài cuộc, Malaysia đã đưa ra nhiều chương trình nhằm hỗ trợ thuế, tài chính cho các công ty nước ngoài đến đầu tư tại nước này. Như vậy có rất nhiều nước tham gia cuộc đua đón dòng vốn từ các công ty muốn chuyển khỏi TQ. Trong cuộc đua này, nếu VN chậm chân sẽ vuột mất cơ hội vàng.