An cư ở Nam Phú Quốc: Sống lý tưởng, kinh doanh đắc lợi

Dự báo dân số Phú Quốc đến năm 2030 sẽ tăng gấp 3 lần hiện tại. Ngay từ lúc này, những khu đô thị khang trang đã mở cửa đón chào lớp cư dân mới, đưa nơi này trở thành một thành phố đáng sống, đáng kinh doanh và lập nghiệp.



Nhịp đập phố thị ở An Thới

Nếu 5 năm qua, Nam đảo định vị là thiên đường du lịch giải trí với cáp treo Hòn Thơm, công viên Aquatopia, hàng loạt các khu nghỉ dưỡng hạng sang ghi danh trên bản đồ du lịch thế giới như JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, Premier Village Phu Quoc Resort… thì hơn một năm trở lại đây, khu vực này đã có sự tập trung nâng cấp mạnh mẽ về hạ tầng đô thị để dần tiến bước xứng tầm vị thế một phường mới của TP đảo.

Cũng bởi lẽ đó, nhiều người dân Tây Nam bộ hay TP.HCM đã nhận thấy những cơ hội lập nghiệp và điều kiện sống lý tưởng ở Nam đảo. Trở về sau chuyến du lịch 4 ngày ở Phú Quốc, anh Minh Tuấn (quận 2, TP.HCM) không khỏi dao động trước lời mời của người bạn “đưa cả nhà về đây sống”. Dù vốn ngại xê dịch, anh Tuấn cho rằng môi trường sống, cơ hội kinh doanh ở An Thới hiện nay hoàn toàn thuyết phục anh.

Sun Grand City New An Thoi - Khu đô thị đa chức năng An cư - Kinh doanh - Giải trí



Rút được bài học nhờ đi sau Dương Đông, Nam đảo nói chung và An Thới nói riêng có được quy hoạch đồng bộ, khép kín. Bờ Tây là các tiện ích vui chơi giải trí, mua sắm; bờ Đông là tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp. Còn trung tâm Nam đảo chính là không gian đô thị hiện đại khang trang - nơi tạo điều kiện cho người dân bản địa hay người dân mới đến có cơ hội an cư ở những khu đô thị kiểu mẫu, đầy đủ tiện ích chẳng kém TP lớn. Mặt khác được thụ hưởng môi trường thoáng đãng, không khí trong lành của khí hậu biển, tốt cho sức khỏe lại thuận tiện cho việc kinh doanh buôn bán với lượng khách du lịch tăng chóng mặt mỗi năm.

Là người được lựa chọn đưa ra quy hoạch định hướng cho khu vực Nam đảo, Kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị - Tổng Giám đốc HTT Group nhiều lần khẳng định, đảo Ngọc giờ đây không chỉ là điểm đến du lịch mà còn là một nơi đến để sống lý tưởng. Cuộc sống đáng thụ hưởng bao gồm từ du lịch, văn hóa đến tốc độ tăng trưởng vươn tầm của Phú Quốc trong tương lai để xứng danh đảo Ngọc.

Thật vậy, với những khu đô thị hiện đại, đầy đủ tiện ích, người dân di cư đến đảo Ngọc mua nhà hoàn toàn thuận tiện cho kinh doanh, lập nghiệp, lại vừa thỏa mãn nhu cầu tận hưởng cuộc sống như nghỉ dưỡng, bao quanh bởi thiên nhiên tuyệt mỹ.

Sun Grand City New An Thoi – khu đô thị kiểu mẫu

Để biến giấc mơ an cư, kiến tạo cuộc sống sung túc tại TP đảo – “Singapore mới của Châu Á”, hàng trăm nhà đầu tư và người dân từ các tỉnh thành khác đã chọn Sun Grand City New An Thoi - khu đô thị kiểu mẫu hoàn thiện đầu tiên ở Phú Quốc.

Chỉ sau hơn một năm xây dựng, các nhà phố Sun Grand City New An Thoi với kiến trúc Địa Trung Hải đẳng cấp đang dần hiện hữu xinh đẹp trên các đại lộ New An Thoi, Gateway khiến người dân bản địa trầm trồ ngỡ ngàng. Sự ngạc nhiên đó không chỉ đến từ thiết kế quy củ, giàu thẩm mỹ chưa từng xuất hiện tại xứ đảo mà còn bởi quy hoạch siêu khối của toàn dự án được ứng dụng, học hỏi từ “kỳ quan đô thị” Barcelona, Tây Ban Nha.

Sun Grand City New An Thoi đã cơ bản hoàn thiện hạ tầng, sẵn sàng chào đón cư dân



Nhờ các khối nhà được quy hoạch xây dựng theo ô bàn cờ, xen kẽ là các con đường khang trang rợp bóng cây xanh cùng 4 công viên chủ đề tuyệt đẹp và đa dạng tiện ích, chủ sở hữu nhà phố tại Sun Grand City New An Thoi đảm bảo mặt tiền thuận lợi để kinh doanh và chất lượng sống hoàn hảo cho mọi thế hệ.

Sau quy hoạch, thiết kế shophouse Sun Grand City New An Thoi cũng bổ trợ mạnh mẽ khi có từ 3-5 tầng, với 2-3 mặt tiền thoáng rộng, phù hợp với nhiều chủng loại kinh doanh, đặc biệt là kinh doanh dịch vụ lưu trú hay khai thác dịch vụ du lịch.

Điều quan trọng làm nên giá trị bứt phá của dự án chính là vị trí dễ dàng tiếp cận hàng triệu khách mỗi năm.

Tọa lạc ngay giao lộ vàng của hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng tỷ đô do Sun Group kiến tạo tại Nam Phú Quốc, Sun Grand City New An Thoi thụ hưởng dòng khách ghé thăm cáp treo Hòn Thơm, nghỉ dưỡng ngay quần thể các resort đẳng cấp nằm bên Bãi Kem, Mũi ông Đội hay tham gia những lễ hội, sự kiện liên tục được tổ chức ở Sun Premier Village Primavera…

Tất cả ưu điểm đó đã thể hiện 3 chức năng trong cùng một sản phẩm mà Sun Grand City New An Thoi đang sở hữu đó là An cư – Kinh doanh – Nghỉ dưỡng. Với tiến độ thần tốc, Sun Grand City New An Thoi đã cơ bản hoàn thiện hạ tầng, sẵn sàng chào đón những công dân văn minh từ làn sóng dịch chuyển, di cư ra đảo. Đây cũng chính là khu đô thị kiểu mẫu định hình cho hướng phát triển đô thị của phường An Thới nói riêng và TP Phú Quốc nói chung.