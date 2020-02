Gần ngày Thần tài giá vàng tăng mạnh

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) công bố giá bán vàng nhẫn 9999 loại nửa chỉ lên đến 45,2 triệu đồng/lượng, tăng 250.000 đồng/lượng so với cuối giờ chiều qua. Giá vàng miếng SJC loại nửa chỉ đến 2 chỉ cũng lên mức 44,92 triệu đồng/lượng, tương đương tăng khoảng gần 200.000 đồng/lượng so với chốt phiên chiều qua.



Tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, giá vàng trang sức, vàng miếng, nhẫn tròn trơn, vàng thần tài đều đã leo lên mức 45-45,16 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 100.000 đồng/lượng so với chiều qua.



Nhiều tiệm vàng cũng đã đẩy giá các loại vàng miếng SJC có trọng lượng nhỏ, vàng nhẫn tròn trơn lên trên mốc 45 triệu đồng/lượng. Càng gần đến ngày Thần tài, giá vàng càng tăng cao, do nhu cầu của người dân muốn mua lấy may tăng mạnh vào ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch. Các loại vàng nhẫn SJC trọng lượng dưới 2 chỉ, vàng nhẫn tròn trơn luôn trong tình trạng cháy hàng do hầu hết người dân chỉ mua số lượng nhỏ để cầu may là chính.

Các loại vàng trong ngày Thần tài năm nay chủ yếu vẫn gồm loạt sản phẩm chuột vàng, đồng xu vàng 12 con giáp, kim bài Thần tài, nhẫn tròn trơn, tượng Kim Tý Tài Lộc chế tác bằng vàng 24K, trọng lượng 2,13 chỉ, hay các loại vòng hạt đeo tay (charm) đúc bằng vàng 24K và 18K có giá từ 4-6 triệu đồng.



Tại SJC, ngày vía Thần tài năm nay công ty này cho ra đời một số sản phẩm như chuột vàng 1 lượng, chuột vàng 1 chỉ, đồng điếu chú chuột 1 chỉ…

Trong khi đó, ở phiên sáng nay, giá vàng thế giới giao dịch ở ngưỡng 1,591 USD/ounce, tương đương 44,54 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới treo ở đỉnh cao bảy năm trong bối cảnh nỗi lo về dịch bệnh phiêm phổi cấp do virus Corona từ Vũ Hán, Trung Quốc tăng cao, số người nhiễm đã vượt đại dịch SARS 2003.



Vàng treo cao và có xu hướng tăng giá do chứng khoán toàn cầu, trong đó có chứng khoán châu Á lao dốc mạnh. Đồng nhân dân tệ xuống mức thấp nhất và giá dầu lại sụt giảm... do tác động của dịch bệnh viêm phổi bởi virus Corona.