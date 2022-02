Chiều 28-2, Công ty Cổ phần Thương mại dầu khí Thái Bình Dương, cho biết từ ngày 1-3 giá các loại gas City Petro, Vimexco Gas, Pacific và Esgas tăng 42.000 đồng/bình loại 12kg và tăng 175.000 đồng/bình loại 50kg.

Theo đó, giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng cao nhất 524.500 đồng/bình 12 kg và 2.184.500 đồng/bình 50 kg.

Tương tự, Công ty Saigon Petro thông báo từ ngày 1-3 giá bán gas Saigon Petro tăng 42.000 đồng/bình, giá bán lẻ tối đa đến tay người tiêu dùng là 502.000 đồng bình 12kg.



Các công ty gas đồng loạt tăng 42.000 đồng/ 12kg. ẢNH: TÚ UYÊN

Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam chi nhánh miền Nam cũng cho biết từ ngày 1-3 tăng 3.500 đồng/kg, tương đương 42.000 đồng/bình 12kg và 157.500 đồng/45kg.

Theo đó, giá bán lẻ đến người tiêu dùng 503.900 đồng/bình 12 kg và 1.889.640 đồng/45kg.

Công ty TNHH Gas Petrolimex (Sài Gòn), công ty TotalEnergies LPG Vietnam cũng tăng 42.000 đồng/bình 12kg.

Theo các công ty gas, do giá gas thế giới bình quân tháng 3 là 907,5USD/tấn, tăng 132,5USD/tấn so với tháng 2 là 775 USD/tấn, tức tăng 50 USD/tấn so với tháng 2 nên các công ty điều chỉnh tăng tương ứng.

Đây là tháng tháng thứ hai trong năm 2022 giá gas tăng và tăng rất mạnh.