Giải mã hiện tượng lạ lùng về giá vàng

Dự báo giá vàng trong năm 2021

Thời điểm tháng 8-2020, giá vàng vượt mọi đỉnh lịch sử để đạt con số 2.063 USD/ounce, do yếu tố bất định xảy ra. Đó là căng thẳng thương mại, dịch bệnh, giằng co bầu cử tổng thống Mỹ, các gói kích cầu… Càng nhiều yếu tố bất định thì càng nhiều lý do hỗ trợ cho vàng tăng giá mạnh. Nhưng hiện nay, các yếu tố bất định gần như đã hết. “Khi yếu tố bất định không còn thì sự biến động, tốc độ tăng giá của giá vàng sẽ có nhưng sẽ không được như năm rồi” - ông Hải dự báo.

Hiện giá vàng trong nước cao hơn thế giới khoảng 7 triệu đồng/lượng.

Ảnh: THÙY LINH