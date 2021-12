Đề nghị cho doanh nghiệp chủ động xét nghiệm Nhóm nghiên cứu ĐH Kinh tế TP.HCM nhận xét, không chỉ người lao động bị ảnh hưởng nặng nề mà các công ty cũng gánh thêm nhiều chi phí đội lên rất lớn do ảnh hưởng của đại dịch. Trong đó gồm giá nhập khẩu và chi phí vận chuyển; chi phí sử dụng lao động; chi phí an toàn vệ sinh phòng chống dịch, giãn cách, xét nghiệm đều tăng cao. Đặc biệt khó khăn nhất là việc tuyển dụng và giữ chân người lao động. “Thực tế, có nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi, tuy nhiên việc tiếp cận thuế, vốn và tín dụng khó khăn. Nhà sản xuất, kinh doanh than phiền nhiều nhất là chi phí xét nghiệm do giá thành cao, nên họ đề nghị cho phép được tự chủ động xét nghiệm cho người lao động nhằm giảm chi phí” - nhóm nghiên cứu nhấn mạnh.