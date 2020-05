Khẩu trang xuất ngoại là cơ hội hiếm hoi của dệt may

Chiều 4-5, tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo trực tuyến "Tình hình xuất khẩu dệt may trong bối cảnh dịch COVID-19: Giải đáp các quy định về xuất khẩu khẩu trang và thiết bị y tế vào EU và Hoa Kỳ".



Hội thảo do Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), Hiệp hội Dệt may Việt Nam, Tổ chức IDH phối hợp tổ chức.



Mở đầu hội thảo, ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu dẫn số liệu của Tổng cục Thống kê cho biết, tính từ đầu năm đến ngày 19-4, tổng lượng khẩu trang mà Việt Nam đã xuất khẩu đạt 415 triệu chiếc, trị giá 63 triệu USD. Các thị trường xuất khẩu chính là Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Hoa Kỳ, Singapore...

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 gây khó khăn cho nhiều ngành kinh tế, đây được coi là cơ hội hiếm hoi để doanh nghiệp (VN) cầm cự, chờ đợi cơ hội phục hồi.



Phân tích sâu hơn về tình hình của ngành dệt may Việt Nam trong bốn tháng đầu năm 2020, ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS), cho biết dịch COVID-19 tác động đến ngành dệt may Việt Nam trên nhiều phương diện.



Trong quý 1, các DN gặp khó khăn về nguồn nguyên phụ liệu thì từ giữa tháng 3, các DN lại rơi vào tình huống các đơn hàng sụt giảm nghiêm trọng khi nhiều đối tác tại thị trường Mỹ và châu Âu cắt, hủy đơn hàng vì ảnh hưởng của dịch.



"Nhiều DN đã sản xuất xong rồi cũng không giao được hàng. Có những DN khi đã chuyển hàng đến cảng biển rồi nhưng không xuất đi được, làm tăng chi phí lưu kho bãi" - ông Cẩm chia sẻ.



Với những tác động đó, theo số liệu thống kê đến tháng 4-2020 của VITAS, kim ngạch xuất khẩu của ngành dệt may Việt Nam trong tháng 4 giảm 20% so với tháng 3. Mặc dù tháng 3 cũng có mức sụt giảm so với cùng kỳ năm trước.



Tính chung bốn tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu của ngành dệt may chỉ đạt 10,63 tỷ USD, giảm 6,6% so với cùng kỳ 2019. Kim ngạch nhập khẩu cũng chỉ đạt 6,39 tỷ USD, giảm 8,76% so với cùng kỳ.



"Chưa bao giờ mà tất cả các mặt hàng xuất nhập khẩu của dệt may Việt Nam đều có tăng trưởng âm như vậy" - ông Cẩm đánh giá.



Đơn cử như xuất khẩu hàng may mặc chỉ đạt 8,2 tỷ USD, giảm 5,98% so với cùng kỳ. Xuất khẩu xơ sợi giảm 11,54%; xuất khẩu vải không dệt giảm 22%; xuất khẩu nguyên phụ liệu giảm 6%.



Đối với nhập khẩu, bông giảm 7,98%; xơ sợi các loại giảm 2,45%; vải giảm 10,99%; nguyên phụ liệu giảm 5,82% so với cùng kỳ 2019.